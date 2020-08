Hyundai zapowiada nowe pojazdy elektryczne Ioniq i zyskuje na giełdzie

Hyundai Motor i powiązane spółki notują w poniedziałek (10 sierpnia) wysokie wzrosty na giełdzie. Inwestorzy przyjęli z entuzjazmem zapowiedź przekształcenia nazwy handlowej Ioniq w pełnoprawna markę z zamiarem umocnienia pozycji producenta na rynku pojazdów elektrycznych.

Trzy nowe w pełni elektryczne modele marki Ioniq do sprzedaży mają trafić w ciągu najbliższych czterech lat. W pierwszej kolejności na początku 2021 r. planowana jest premiera crossovera średniej wielkości Ioniq 5 opartego na ubiegłorocznym koncepcyjnym modelu Hyundai 45. Rok później dołączy do niego sedan Ioniq 6 na bazie prototypowego pojazdu Hyundai Prophecy, a na początku 2024 r. - duży SUV Ioniq 7.

Przekształcenie Ioniq w szerszą pełnoprawdą markę ma pozwolić południowokoreańskiej Grupie Hyundai Motor (obejmującej także m.in. koncern Kia Motors) na uzyskanie pozycji trzeciego co do wielkości producenta samochodów elektrycznych na świecie w ciągu pięciu lat. Jak przypomina agencja Reutera, jeszcze w lipcu szef konglomeratu Chung Euisun ogłosił, że Hyundai i Kia chcą do 2025 r. odpowiadać za 10 proc. globalnej sprzedaży pojazdów na baterie, co ma się wiązać z osiągnięciem progu miliona sprzedanych samochodów tego typu.

Na zapowiedzi grupy entuzjastycznie zareagowali inwestorzy. W rezultacie cena za akcję Hyundai Motor na giełdzie południowokoreańskiej wzrosła w ciągu dnia o nawet 10,2 proc. do 162 tys. wonów (ponad 136 USD) za walor. To najwyższy wynik spółki od maja 2018 r. - wskazują obserwatorzy rynku.

Oprócz Hyundai Motor w poniedziałek zyskały także powiązane spółki motoryzacyjne, w tym Kia Motors (o 5,6 proc.) oraz dostawcy części Hyundai Mobis (o 7,4 proc.) i Mando (o 5,3 proc.).