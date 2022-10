Idą duże zmiany na mapie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Rozwój inwestycji w produkcję baterii może podnieść PKB krajów V4 w 2035 r. o 5,3 proc., a Polski nawet o 2,6 proc. - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według ekspertów do 2030 r. wartość polskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych wzrośnie 4-krotnie.

Wartość produkcji wyrobów motoryzacyjnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 45 mld euro, a w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) łącznie ponad 160 mld euro.

Zgodnie z raportem PIE rozwój inwestycji w produkcję baterii może podnieść PKB krajów V4 w 2035 r. o 5,3 proc., a Polski nawet o 2,6 proc.

Według PIE wraz z wdrożeniem zakazu rejestracji samochodów spalinowych i rozwojem elektromobilności, ok. 35 proc. obecnej produkcji części do samochodów w Polsce stanie się zbędne.

Wartość produkcji wyrobów motoryzacyjnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 45 mld euro, a w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) łącznie ponad 160 mld euro - wskazano w raporcie PIE "Wpływ pakietu Fit for 55 na przemysł motoryzacyjny w Grupie Wyszehradzkiej. Skutki budżetowe zaostrzenia norm emisji".

Dodano, że nadchodzące zmiany regulacyjne w UE sprawią, że udział produkcji części do samochodów spalinowych, które staną się zbędne po wejściu w życie zakazu rejestracji pojazdów spalinowych do 2035 r., wyniesie w polskim przemyśle 35 proc., a strata wartości dodanej produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym w krajach V4 sięgnie w 2035 r. 22,8 mld euro, "z czego na Polskę przypadnie 7,2 mld euro".

Z kolei bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych i bateryjnych w V4 w 2035 r. będzie dodatni i wyniesie 58,5 mld euro, z czego w Polsce będzie to 16,9 mld euro - prognozują analitycy PIE.

Produkcja baterii dla sektora motoryzacyjnego wśród najdynamiczniej się rozwijających się sektorów

Zgodnie z raportem rozwój inwestycji w produkcję baterii może podnieść PKB krajów V4 w 2035 r. o 5,3 proc., a Polski nawet o 2,6 proc. "Ponadto, do 2030 r. wartość polskiego eksportu baterii do pojazdów elektrycznych wzrośnie czterokrotnie" - wskazano.

Magdalena Maj z PIE zwróciła uwagę, że unijne regulacje znacząco wpłyną na sektor motoryzacyjny.

"Szacujemy, że w wyniku utraty produkcji części do pojazdów spalinowych i wzrostu produkcji baterii dla sektora motoryzacyjnego wpływy do sektora finansów publicznych krajów V4 wyniosą w 2035 r. nawet 13,3 mld euro, z czego 7,4 mld euro przypadnie na Polskę" - stwierdziła. Zwróciła uwagę, że ten sektor już teraz należy do najdynamiczniej się rozwijających.

"W 2021 r. wartość polskiego eksportu baterii litowo-jonowych wyniosła 6,6 mld euro i stanowiła ponad 2 proc. całego eksportu" - przypomniała. Wartość dodana rynku baterii do samochodów elektrycznych w 2030 r. w Europie może z kolei wynieść 625 mld euro - oceniła. W Grupie Wyszehradzkiej wartość ta może wówczas wynieść 73,2 mld euro, a w Polsce 24,1 mld euro - wskazała ekspertka.

Ograniczenia emisji w produkcji samochodów osobowych oznacza duże zmiany w przemyśle motoryzacyjnym

Według raportu wdrożenie pakietu Fit for 55 i zawartej w nim propozycji zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 dotyczącego ograniczenia emisji w produkcji samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych przeznaczonych na sprzedaż na rynku unijnym "oznaczać będzie duże zmiany na mapie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce".

Z kolei oczekiwana utrata wartości dodanej produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym w krajach V4 w wyniku wprowadzenia pakietu Fit for 55 może wynieść w 2035 r. niespełna 23 mld euro, z czego 7,2 mld euro w Polsce. Analitycy zwrócili uwagę, że spodziewane zyski budżetowe znacznie przewyższają potencjalne straty finansowe.

"Bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych i bateryjnych w krajach V4 w 2035 r. - a więc odkąd nie będzie można kupić i zarejestrować na terenie Wspólnoty nowego pojazdu napędzanego benzyną, dieslem, LPG czy CNG - może sięgnąć ok. 60 mld euro, z czego 16,9 mld euro w Polsce" - stwierdzono w raporcie. Oznacza to podwyższenie PKB w 2035 r. w krajach V4 średnio o 5,3 proc. oraz wzrost wpływów do sektora finansów publicznych o ponad 13 mld euro - dodano.

Według PIE wraz z wdrożeniem zakazu rejestracji samochodów spalinowych i rozwojem elektromobilności, ok. 35 proc. obecnej produkcji części do samochodów w Polsce stanie się zbędne. W przypadku Węgier i Słowacji ma to być ok. 50 proc.

"W przypadku polskiej produkcji ok. 22 proc. podzespołów będzie można dostosować do pojazdów elektrycznych, a pozostała część produkcji (43 proc.) to części w pełni kompatybilne z pojazdami elektrycznymi" - podsumował analityk PIE Krzysztof Kutwa.