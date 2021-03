Import używanych samochodów w dół

Import używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w lutym br. spadł o 13 proc. do w stosunku do lutego 2020 - poinformował w czwartek Instytut Samar. Średni wiek sprowadzonych aut na benzynę przekroczył 13 lat, a diesli 11.

Jak wskazał Instytut, w lutym zarejestrowano w Polsce 71 275 sprowadzonych z zagranicy samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony, co oznacza spadek o 13 proc. na przestrzeni roku.

Dodano, że łącznie, w ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 136 817 sztuk i jest o 16,5 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku - czytamy.

Samar przypomniał w raporcie, że od stycznia powróciły przepisy nakazujące rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od momentu sprowadzenia. Do końca 2020 roku - w związku z sytuacją epidemiologiczną - obowiązywał jeszcze limit 180 dni. Pojawiają się sygnały, że w niektórych urzędach komunikacyjnych jest problem z terminową rejestracją zgłaszanych aut - podano.

Średni wiek sprowadzonych w bieżącym roku samochodów wynosi 12 lat, a w samym lutym - o 2 miesiące mniej. W przypadku aut z silnikami benzynowymi średni wiek aut osiągnął 13 lat i dwa miesiące, aut napędzanych dieslem nie przekracza 11 lat - podał Samar.

Jak wskazał, we wszystkich województwach liczba sprowadzonych od początku roku samochodów używanych jest mniejsza niż w ubiegłym. Najwięcej aut zarejestrowano w woj. wielkopolskim (18 203 sztuk), które wykazało jednocześnie najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu w ciągu roku (-12,6 proc.). Największy spadek dotyczy natomiast województwa warmińsko-mazurskiego (-24,8 proc.).

Według Instytutu najpopularniejsze marki wśród importowanych aut używanych to: Volkswagen, Opel i Ford; na czwartym miejscu jest Audi, piąte zajmuje BMW, a szóste należy do Renault. Trzy czołowe pozycje tego zestawienia stanowią łącznie blisko 30 proc. tegorocznego importu. Do Polski trafiają głównie samochody sprowadzane z Niemiec, Francji i Belgii.