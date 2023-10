Indie stawiają na wodór. Robią coś podobnego, jak Polska

Koncern naftowy Indian Oil Corporation wprowadza na indyjskie drogi autobusy napędzane wodorem.

Przyjazne dla środowiska środki transportu publicznego mają pomóc w ograniczeniu zależności od paliw kopalnych i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w metropoliach notorycznie walczących ze smogiem.

W tej mierze Indie planują dołączyć do rosnącej grupy państw - jak Chiny, Japonia, Korea, USA, Niemcy, Francja.

Polska też testuje autobusy napędzane ogniwami wodorowymi.

Do zasilania autobusów zostanie wykorzystany tzw. „zielony wodór”. Podczas jego produkcji zamiast tradycyjnych paliw kopalnych używa się odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu minimalizuje się emisję gazów cieplarnianych i negatywny wpływ na środowisko.

Wodorowe autobusy już na ulicach New Delhi. Będą kolejne

Za produkcję „zielonego wodoru” odpowiada centrum badawczo-rozwojowe Indian Oil Corporation z siedzibą w północnoindyjskim mieście Faridabad. Same autobusy będą produkowane przez Tata Motors.

Każdy pojazd zostanie wyposażony w cztery ogniwa paliwowe. Potrzebna do zasilanie silnika elektrycznego pojazdu energia elektryczna zostanie wytworzona poprzez połączenie wodoru zgromadzonego w zbiorniku oraz tlenu z powietrza. W efekcie z rury wydechowej autobusu będzie wydobywać się jedynie para wodna.

Każde ogniwo pomieści około 30 kg wodoru. Taka pojemność pozwala na przejechanie dystansu nie dłuższego niż 350 km. Z kolei ponowne napełnienie zbiorników powinno zająć 10-12 minut.

Wprowadzone pod koniec września w New Delhi dwa autobusy napędzane wodorem to jedynie początek. Do końca 2023 r. na drogach stolicy kraju oraz na wybranych trasach w północnych stanach Harijana oraz Uttar Pradeś w sumie będzie się poruszać piętnaście takich pojazdów.

Wodór ma pozwolić Indiom ograniczyć ślad węglowy

Obecny w czasie przekazania pojazdów minister ds. ropy naftowej i gazu ziemnego Hardeep Singh Puri zaznaczył, że w najbliższym czasie wodór stanie się ekologicznym paliwem, które pozwoli Indiom znacząco ograniczyć ich ślad węglowy na rzecz zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Aktualnie roczne zapotrzebowanie Indii na wodór wynosi około sześciu milionów ton. Eksperci wskazują, że w najbliższych siedmiu latach może ono wzrosnąć aż dwukrotnie.

Indie wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami należą do czołówki krajów o największych emisjach. Wedle International Council on Clean Transportation, transport w Indiach powoduje prawie 14 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Indiach.

Ze względu na rosnący ruch poziom emisji transportowych także systematycznie wzrasta. Zastąpienie tradycyjnych pojazdów spalinowych autobusami napędzanymi wodorem może być istotnym elementem „zielonego zwrotu” Indii i walki z zanieczyszczeniem powietrza w wielomilionowych aglomeracjach.

Polska ma także wodorowe ambicje w transporcie

Wodór ma być także sposobem na dekarbonizację transportu w Polsce. Zgodnie z przyjętą w 2021 r. Polską Strategią Wodorową już w 2025 r. po polskich drogach ma jeździć od 100 do 250 nowych autobusów wodorowych; powinny też działać minimum 32 ogólnodostępne stacje tankowania wodoru.

Polskie miasta już wprowadzają do floty swoich miejskich pojazdów te wodorowe. Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego, spośród 900 zamówionych ostatnio ekologicznych autobusów 6 proc. jest napędzanych wodorem.

Wodorowe pojazdy produkuje w Polsce Solaris, swój model wodorowego autobusu pokazała już także Grupa Polsat, kontrolowana przez jednego z najbogatszych Polaków Zygmunta Solorza. W przyszłym roku w Świdniku ruszy fabryka, która będzie produkować 100 takich pojazdów rocznie.

Pojawiają się także pierwsze ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, które uruchamia Orlen oraz wspomniana Grupa Polsat.

Wodorowa rewolucja w polskim transporcie miejskim może się jednak rozbić o koszty wodoru. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia unieważniła we wrześniu przetarg na zakup paliwa wodorowego, które miało być wykorzystywane w autobusowym transporcie publicznym. Zamierza też unieważnić - oparty na dotacji NFOŚiGW - przetarg na zakup wodorowych autobusów miejskich. Powód? Koszty.

Rząd wspiera zakup autobusów, niestety zostają o 100 proc. wyższe koszty eksploatacji... Tutaj żadnego wsparcia nie ma, a wydatki to zwiększone koszty bieżące, które coraz bardziej przytłaczają samorządy.

- Mam nadzieje, że do wodoru w przyszłości wrócimy - mówi jednak przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.