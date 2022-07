Indyjska Mahindra & Mahindra chce zainwestować w produkcję baterii do elektryków

Jeden z największych producentów samochodów w Indiach, Mahindra & Mahindra nie wyklucza inwestycji w firmę produkującą ogniwa akumulatorowe do samochodów elektrycznych, aby zabezpieczyć ich dostawy dla swojej wciąż rosnącej produkcji aut z napędem elektrycznym.

Indyjskiej firmie właśnie udało się zebrać 9,1 miliarda dolarów na nowy zakład produkcyjny samochodów elektrycznych. W czwartek Mahindra pozyskała 250 miliondów dolarów od brytyjskiego funduszu British International Investment.



Ponadto koncern rozwija swoją współpracę z Volkswagenem AG, który dostarcza mu takich komponentów do elektryków jak baterie i silniki. Jednak niemiecka firma jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na baterie Mahindry tylko krótko- i średniookresowo. Stąd koncern chce zainwestować w takiego producenta, który jest globalnym liderem, aby mieć pewność dostaw.

- Nie chcemy sami produkować baterii. Istnieje wiele firm, które świetnie się na tym znają i chętnie wejdziemy z nimi w partnerstwo jako inwestor – powiedział prezes Mahindra & Mahindra Anish Shah.



Indyjska firma ma w planach wprowadzić na rynek 5 elektrycznych SUVów w ciągu najbliższych kilku lat. Modele te mają stanowić do 30 procent wszystkich sprzedaży firmy do marca 2027. Łącznie koncern chce wyprodukować 200 000 sztuk nowych elektryków.



Indyjski rynek motoryzacyjny jest zdominowany przez firmę Tata Motors, której operacje stanowią 1 procent całkowitej sprzedaży aut w kraju. Rocznie sprzedaje ona około 3 milionów pojazdów. Indyjski rząd chce by do 2030 rodzimi producenci aut mieli 30 procent krajowego rynku sprzedaży pojazdów.