Indyjski start-up zainwestuje prawie miliard dolarów w elektromobilność

W połowie lutego firma Ola ogłosiła podpisanie memorandum z rządem stanowym w Tamil Nadu w sprawie stworzenia hubu produkcyjnego pojazdów elektrycznych. Indyjski start-up chce zainwestować ponad 921 mln dolarów w linie produkcji pojazdów oraz akumulatorów litowo-jonowych.

Ola produkuje obecnie dwuślady w Tamil Nadu, a dołączenie samochodów planowane jest jeszcze na ten rok. Docelowo z taśm fabrycznych ma zjeżdżać ponad 140 tys. sztuk tych ostatnich. Zatrudnienie wzrośnie wedle planów o ponad 3 tys. pracowników.

Jedna trzecia indyjskiego eksportu pojazdów elektrycznych pochodzi z Tamil Nadu

Ola zaczynała jako pośrednik w przewozach pasażerskich. W czasach pandemii ten startup, wspierany funduszami między innymi japońskiego Softbanku, rozwijał jednak swój dział badań nad mobilnością elektryczną. Efektem tego było między innymi skonstruowanie w zeszłym roku pierwszej baterii własnego projektu przez centrum badawczo rozwojowe w Bengaluru (Karnataka). W następstwie powstały linie produkcyjne dwuśladów właśnie w Tamil Nadu.

Czas pandemicznych obostrzeń uwidocznił jednak zależność od dostaw komponentów i surowców z całego świata. Powodowało to liczne opóźnienia w dostarczaniu zamówionych przez klientów pojazdów. Aby mieć pod kontrolą jak najwięcej kluczowych procesów, spółka stara się do nowego klastra ściągnąć linie produkcyjne niezbędne do wytworzenia finalnych produktów.

W ciągu dekady na powierzchni ponad 800 hektarów kompleksu przemysłowego możliwe będzie wedle przewidywań wytwarzanie różnych komponentów niezbędnych w elektromobilności, takich jak silniki, półprzewodniki, czy produkcja elektrod z materiałów takich jak grafit czy nikiel. Na miejscu ma powstać także miejsce przetwarzania litu.

Terenem zarządza stanowa instytucja State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT). Rząd Tamil Nadu chce, by ten południowoindyjski stan stał się centrum indyjskiej elektromobilności. Już teraz jedna trzecia indyjskiego eksportu pojazdów elektrycznych pochodzi z tego stanu.

Elektromobilność w Indiach napędza odkrycie nowych złóż litu

Ola w ciągu paru lat stała się istotnym producentem pojazdów elektrycznych. W zeszłym roku ogłosiła plany wejścia na rynek sąsiedniego Nepalu, sonduje też możliwości rozwoju w Ameryce Południowej. Firmy nie ominęły jednak wpadki. Jak przypomniał ostatnio Indian Express spółka musiała wycofać z rynku partię ponad 1,4 tys. pojazdów, ponieważ jeden z należących do tej partii uległ samozapłonowi.

Na optymizm w zakresie rozwoju elektromobilności w Indiach wpływa fakt odkrycia złóż litu. W dniu 9 lutego br. indyjskie Ministerstwo Górnictwa ogłosiło odkrycie olbrzymich pokładów rudy na północy Indii. Geolodzy szacują je na 5,9 mln ton, co dawałoby Indiom pozycję piątego państwa pod względem potwierdzonych złóż pierwiastka kluczowego w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu.