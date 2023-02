Inflacja i podwyżki cen energii mocno dotknęły blacharzy i lakierników

Obecna sytuacja gospodarcza, a szczególnie rosnące koszty energii i gazu, to nie lada wyzwanie dla firm z wielu branż. Mierzą się z nim również firmy z sektora usług blacharsko-lakierniczych.

Branża blacharsko-lakiernicza miewała lepsze chwile. Inflacja i podwyżki cen energii negatywnie wpływają na rentowność klientów.

Przedsiębiorcy żyją pod ogromną presją, borykając się z zagrożeniem utraty płynności finansowej, a nawet z koniecznością zamknięcia firm.

W tych trudnych czasach niezwykle ważna jest umiejętność optymalizacji kosztów, zwłaszcza w kwestii energooszczędności, np. jeśli chodzi o efektywną pracę kabiny lakierniczej oraz dobór właściwych, energooszczędnych produktów.

- Nasi klienci od wielu lat borykają się także z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, których koszt nieustannie wzrasta, a ich wiedza i doświadczenie pozwoliłby zoptymalizować koszty biznesu. Presja na płacę i koszty pracy są dzisiaj szczególnie wysokie - podkreśla Magdalena Salamucha, dyrektor rynku PPG Refinish w Polska i Europa Centralna.

Szczególnie, że rynek usług blacharsko-lakierniczych nie stoi w miejscu. Wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne i ulepszane narzędzia do zarządzania biznesem. Ważną kwestią dla warsztatu lakierniczego jest ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności. PPG ma w swojej ofercie cały zestaw szkoleń zarówno technicznych, jak i pomagających rozwijać umiejętności miękkie i sprzedażowe.

Znak czasów: nowe technologie i „spacer na Księżycu”

Dzisiejsza branża wygląda inaczej niż 10, 20 lat temu. Kiedyś lakiernictwem zajmowały się głównie niewielkie firmy rodzinne. Teraz wiele z nich stało się dużymi organizacjami. Mamy też do czynienia ze stacjami dilerskimi, które zatrudniając po kilkaset osób i muszą spełniać wyśrubowane wymagania producentów pojazdów. W dzisiejszych czasach liczą się powtarzalna jakość usługi i oszczędność czasu czy materiału.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku PPG wprowadziło we wrześniu 2019 roku system PPG MoonWalk, który oszczędza czas pracy, zmniejsza zużycie produktów, zapewnia dopasowanie koloru oraz przekształca mieszalnię lakierniczą w czyste i bezpieczne środowisko.

- Ważnym atrybutem systemu MoonWalk jest oszczędność materiałów. Proces dozowania gwarantuje niemal stuprocentowe wykorzystanie pigmentu w opakowaniu. Ponadto w branży dość powszechną praktyką jest mieszanie większej ilości pigmentu, aby zostawić sobie zapas i uniknąć konieczności ponownego mieszania. My uczymy lakierników, by starali się mieszać mniej. To kolejne źródło oszczędności - wyjaśnia przedstawicielka PPG.

Projekty zaplanowane na bieżący rok to przełomowy krok na drodze do informatyzacji, digitalizacji i automatyzacji

Niezależnie od wspomnianych zawirowań cenowych i niepewnych czasów firmy zawsze muszą być o krok od klienta, aby móc realizować wspólne cele biznesowe. Przyszłością wielu branż będzie zapewne cyfryzacja i dbałość o środowisko. Magdalena Salamucha nie ukrywa, że to również główne cele PPG.

- Naszym zadaniem jest znalezienie takich rozwiązań, które nie tyle pomogą̨ klientom bezpiecznie przetrwać ten szczególny okres, co pozwalą utrzymać najwyższy poziom usług w warunkach zadowalającej rentowności. Projekty zaplanowane na bieżący rok to przełomowy krok na drodze do informatyzacji, digitalizacji i automatyzacji procesów w warsztatach blacharsko-lakierniczych - podsumowuje Magdalena Salamucha.