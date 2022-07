Infrastruktura ładowania nie zagraża stabilności sieci

Czy na przeszkodzie do rozwoju rynku samochodów elektrycznych może stanąć aktualna sytuacja ekonomiczna i geopolityczna? W jaki sposób stacje ładowania wpływają na stabilność sieci? Co z rozwojem alternatywnych paliw? Na te pytania w rozmowie z WNP.PL odpowiada Aleksander Rajch z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Nie oszukujmy się, ta zima będzie bardzo trudna – powiedział kilka tygodni temu prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Choć Polska jest - zgodnie z zapewnieniami - bezpieczna energetycznie, to - zdaniem wielu - sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest najtrudniejsza od 40 lat. To jedna strona.

Po drugiej jest elektromobilność, na którą coraz mocniej akcent stawia Unia Europejska. Z Licznika Elektromobilności wynika, że na koniec maja 2022 r. po polskich drogach jeździło 46 676 sztuk elektrycznych samochodów osobowych. Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce wynosi 2190 (stan na koniec maja 2022 r.).

Czy w obecnej (niepewnej) sytuacji obawy, że stacje ładowania mogą wpłynąć negatywnie na stabilność sieci są uzasadnione? Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych, w rozmowie z WNP.PL podkreśla, że przy obecnym zużyciu prądu ładowanie samochodów elektrycznych nie będzie to problem.

- Dziś mamy ok. 77 MW zainstalowanej mocy bazowej w infrastrukturze ładowania. Mamy 2100 ładowarek, około 11 proc. z tego znajduje się w sieci TEN-T, czyli głównej sieci dróg - to są te najszybsze ładowarki. To są zbyt małe liczby by mówić o tym, że zużycie będzie zbyt duże - wyjaśnia.

Kolejnym pytaniem jest wpływ obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce i geopolitycznej na świecie na tempo rozwoju elektomobilności. W tym przypadku mamy dwie perspektywy. Po pierwsze ekonomia.

- Zakup samochodu elektrycznego to nie są małe pieniądze, ale powinniśmy tu myślec o ogólnym koszcie jego utrzymania. Ten jest nieporównywalnie niższy od utrzymania pojazdów z napędem spalinowym. Przyjmuje się, że samochodów elektryczny ma ok. 70 proc. mniej części niż samochód konwencjonalny, co więcej to są te części, które najczęściej się psują. Instytucje badawcze wskazują ponadto, że te ceny nie tylko zrównają się w 2027 roku, ale nawet będą niższe - wyjaśnia.

Inny wpływ ma wojna w Ukrainie.

- Z jednej strony wojna postawiła na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii wobec tych, które były sprowadzane z Federacji Rosyjskiej. Najczęściej mówimy o gazie ziemnym. Poszukiwanie alternatyw przyspieszy i pomoże sektorowi elektormobilności. Z drugiej, wojna szkodzi całej gospodarce poprzez zakłócenia łańcuchów dostaw - komentuje Aleksander Rajch.