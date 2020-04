Innogy go! chce zwiększyć liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych

Minął rok od rozpoczęcia działalności innogy go!. To największy w Polsce, i jeden z największych w Europie, systemów wynajmu elektrycznych samochodów. Do końca 2020 r. liczba ogólnodostępnych stacji ładowania ma się zwiększyć z 34 do 150.

innogy go! to największy w Polsce oraz jeden z największych w Europie w pełni elektryczny car sharing.

Po roku działania innogy go! ma ponad 74 tys. aktywnych użytkowników, a łączny dystans przebyty elektrycznymi autami odpowiada ponad 100 okrążeniom Ziemi.

innogy Polska jest właścicielem 34 ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli 68 punktów ładowania AC (prądem zmiennym). Do końca 2020 r. liczba stacji ma wzrosnąć do 150, czyli do 300 punktów ładowania AC.