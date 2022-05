Inter Cars podwaja zyski i planuje rozwój za granicą

W 2021 roku Inter Cars znacznie zwiększył wielkość przychodów, a zysk netto nawet podwoił. Ten rok firma handlująca częściami samochodowymi także widzi optymistycznie.

W ubiegłym roku Inter Cars osiągnął 12,242 mld przychodów, co stanowi wzrost o 33,7 proc. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 36,8 proc., do 3,751 mld złotych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 908,713 mln zł, co stanowi wzrost o 79,2 proc. Zysk netto wzrósł o 109,5 proc., osiągając 699,6 mln zł.

Na koniec 2021 roku firma była obecna w 18 krajach w całej Europie. W skali globalnej towary eksportuje do ponad 30 krajów. - W ostatnich miesiącach ponieśliśmy znaczne nakłady, aby rozwinąć nowoczesne narzędzia elektroniczne niezbędne do efektywnego prowadzenia biznesu związanego ze świadczeniem sprzedaży i montażu części zamiennych - napisał w liście do akcjonariuszy Maciej Oleksowicz, prezes Inter Cars.

W najbliższym czasie ekspansja geograficzna nie będzie priorytetem firmy. Ma się ona skoncentrować na umacnianiu pozycji na rynkach, na których jest już obecna. - W 2022 roku planujemy otwarcie kilkunastu nowych filii w krajach, w których prowadzimy działalność. W Polsce skupimy się na dalszym podnoszeniu i ujednoliceniu standardów już istniejących placówek zamiennych - stwierdził Maciej Oleksowicz.

Rok 2022 z perspektywy rynku automotive aftermarket zapowiada się optymistycznie i Maciej Oleksowicz zakłada dalszy trend wzrostowy, choć rozpoczęta przez Rosję wojna w Ukrainie pozostaje znaczącym czynnikiem ryzyka. - Problemy z dostępnością nowych samochodów, wysoki popyt na części w warsztatach, wynikający z akumulacji oszczędności przez gospodarstwa w czasie pandemii, realizacja odkładanych podczas pandemii wydatków – wszystko to działa na naszą korzyść. W większości krajów rośniemy szybciej niż konkurencja, co jest możliwe dzięki przewagom wynikającym z szerokości oferty i dostępności części zamiennych - napisał Maciej Oleksowicz.