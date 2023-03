Inter Cars zwiększył sprzedaż niemal o jedną trzecią

Zarząd Inter Carsu przekazał comiesięczną informację na temat przychodów ze sprzedaży spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej. W styczniu i lutym 2023 roku przychody firmy wzrosły w stosunku rocznym o 30 proc.

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 roku spółki grupy Inter Cars osiągnęły przychody w wysokości 2,503 mld zł, co oznacza wzrost o 30,6 proc. rok do roku. Sam Inter Cars przyniósł 1,71 mld złotych, co stanowi wzrost rok do roku o 29 proc.

Większy wzrost przychodów uzyskano w zagranicznych spółkach grupy, które w sumie przyniosły 1,271 mld złotych, o 33,5 proc. więcej niż w dwóch pierwszych miesiącach ubiegłego roku.

Wyłączenia konsolidacyjne, które dotyczą sprzedaży Inter Cars SA do dystrybucyjnych spółek zależnych, nie obejmują sprzedaży pomiędzy tymi spółkami oraz ich sprzedaży do Inter Cars SA, obniżyły ogólny wynik o 477,9 mln zł.