Interpol wystawił list gończy za Ghosnem

Władze Libanu otrzymały w czwartek list gończy Interpolu za zbiegłym z Japonii byłym prezesem Nissana Carlosem Ghosnem – podała agencja Reutera. Libański minister sprawiedliwości Albert Sarhan wskazał jednak, że sprawa najpewniej trafi przed krajowy sąd.

Odchodzący ze stanowiska Sarhan w udzielonym w czwartek wywiadzie zaznaczył, że wniosek o ekstradycję Ghosna do Japonii zostałby odrzucony, a sprawa skierowana do libańskiego wymiaru sprawiedliwości. "Badamy oskarżenia innych krajów przez szacunek do nich" - dodał.

Państwo nie ma umowy o ekstradycji z Japonią, a były szef Nissana cieszy się tam niemal statusem bohatera narodowego - jego podobizna pojawiała się nawet na lokalnych znaczkach pocztowych. Obecna sytuacja i możliwy proces w Libanie mógłby więc stać się dla Ghosna odwróceniem dotychczasowego pecha - ocenił Bloomberg.

Sarhan wskazał, że Ghosn w sposób zgodny z prawem, okazując należyty dokument, wjechał na terytorium Libanu z Turcji, więc "jak na razie" jego pobyt jest całkowicie legalny.

Tzw. czerwona nota Interpolu wzywa lokalne struktury policyjne do aresztowania poszukiwanego. Dokument otrzymały libańskie służby bezpieczeństwa, choć nie trafił on jeszcze do organów sądowych - wskazało amoniowe źródło Reutera wewnątrz tamtejszego wymiaru sprawiedliwości .

Informator Reutera dodał, że w przeszłości czerwone noty Interpolu dot. obywateli Libanu przebywających w kraju nie powodowały ich aresztowania, ale podejrzanym konfiskowano paszporty i ustanawiano kaucje.

Na razie nie są znane wszystkie szczegóły ucieczki Ghosna z Japonii, gdzie prokuratura zakazała mu opuszczania Tokio przed jego procesem. Reuter podał za źródłami, że decyzja o ucieczce nastąpiła po tym, jak były dyrektor usłyszał, że jego proces został przesunięty do kwietnia 2021r. Wpływ na nią miał też ścisły zakaz kontaktu z żoną - Carole Ghosn.

Według agencji menedżer został przeszmuglowany na pokład prywatnego odrzutowca lecącego do Turcji przez prywatną firmę ochroniarską, a następnie przesiadł się w samolot do Libanu. Planowanie akcji miało zająć ponad trzy miesiące.

W czwartek japońska telewizja NHK wskazała, że od ostatniego zwolnienia warunkowego Ghosn dostał pozwolenie na noszenie przy sobie jednego z dwóch posiadanych francuskich paszportów. Dokument był jednak w zamkniętym etui, do którego klucz posiadał jedynie prawnik menedżera.

Agencja Kyodo powołując się zaś na wieloletniego przyjaciela Ghosna Imada Ajami'ego poinformowała, że dyrektor został przewieziony na pokład prywatnego odrzutowca wewnątrz futerału na instrumenty. Miał być w nim wywieziony ze swojej tokijskiej rezydencji po tym, jak zespół muzyczny dostarczył skrzynie do domu w związku z odbywającą się tam imprezą świąteczną. W czwartek tokijska prokuratura przeszukała rezydencje byłego prezesa Nissana.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Turcji wszczęło śledztwo dotyczące pobytu byłego szefa Nissana Carlosa Ghosna w Stambule. Dotychczas zatrzymano siedem osób - czterech pilotów, dwóch pracowników naziemnych lotniska i jednego odpowiedzialnego za transport bagażu - poinformowała w czwartek turecka telewizja NTV. Podejrzani jeszcze w czwartek mają odpowiedzieć na pytania lokalnego sądu.

"Jestem w Libanie i nie będę dłużej przetrzymywany jako zakładnik przez oszukańczy japoński system wymiaru sprawiedliwości, w którym domniemana jest wina, szerzy się dyskryminacja i w którym odmawia się podstawowych praw człowieka" - zaznaczył Ghosn w oświadczeniu upublicznionym przez jego amerykańskiego przedstawiciela w poniedziałek.

Po raz pierwszy Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mld jenów (blisko 9 mln dolarów) w marcu 2019 roku opuścił areszt w Tokio.

Po raz drugi został aresztowany w kwietniu pod zarzutem poważnego naruszenia zaufania. Tym razem japońska prokuratura oskarżyła Ghosna o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania 10 mln dolarów na konta Suhail Bahwan Automobiles - firmy będącej dystrybutorem marki na terytorium Omanu - w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku. Pięć mln z tej sumy miało potem trafić na rachunki oszczędnościowe libańskiej spółki inwestycyjnej Good Faith Investments, która de facto należy do Ghosna.

Jeszcze w tym samym miesiącu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 mln jenów (4,5 mln USD), wyszedł z aresztu. Według obrońców Ghosna jego ostatnie aresztowanie było nielegalne i miało na celu przerwanie przygotowań do pierwszej rozprawy oraz wymuszenie na ich kliencie przyznania się do winy.