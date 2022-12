Izera dostała pod choinkę ćwierć miliarda złotych

Electromobility Poland poinformowało o otrzymaniu od Skarbu Państwa kolejnych 250 mln złotych. Ma to pozwolić firmie dożyć do czasu, kiedy uzyska finansowanie na budowę fabryki. Do tego momentu będzie prowadzić prace związane m.in. z organizacją produkcji, łańcuchów dostaw.

Do końca 2023 roku ElectroMobility Poland, firma, która stoi za projektem Izery, ma zapewnić finansowanie budowy i rozpoczęcia produkcji, a sama budowa ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2024 roku i trwać do końca 2025.

W bazie EMP zarejestrowało się 700 polskich firm, zainteresowanych współpracą z fabryką. To dostawcy elementów samochodu, ale też usług związanych z budową, wyposażeniem i obsługą zakładu.

Electromobility podzieliła elementy Izery na 60 zastawów po kilkanaście komponentów i pakietuje zapytania ofertowe.

ElectroMobility Poland poinformowało na swoim profilu w serwisie Facebook o podpisaniu aneksu do umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa, na mocy którego nastąpi „wzrost łącznego dofinansowania projektu z kwoty 250 mln zł do kwoty 500 mln zł”. Spółka informuje, że realizacja umowy inwestycyjnej umożliwia kontynuowanie prac z dostawcą platformy, dalsze prace inżynieryjne oraz działania przygotowawcze związane z budową fabryki Izery.

Montaż finansowy Izery ma być gotowy do końca przyszłego roku

Ćwierć miliona złotych to ogromna kwota, ale z punktu widzenia całego przedsięwzięcia to drobne. Podczas oficjalnej prezentacji partnera technologicznego - czyli chińskiej firmy Geely - Sławomir Bekier, członek zarządu EMP ds. finansowych, stwierdził, że wydatki związane z budową fabryki, zakupem licencji i pracami badawczo-rozwojowymi, które mają doprowadzić do uruchomienia produkcji to kwota ok. 6 mld złotych.

Piotr Zaremba, prezes EMP powiedział wówczas, że nie zmieniła się logika w jakiej start-up, a taka jest obecnie formuła EMP, pozyskuje finansowanie – partiami, zależnie od realizacji kamieni milowych. Zapewnił, że do końca 2023 roku pełny montaż finansowy ma być gotowy.

Podczas listopadowego spotkania w katowickim biurze ElectroMobility Sławomir Bekier zapewniał, że najbliższe miesiące spółka ma finansowo zabezpieczone.

- Chcemy zakończyć montaż finansowy w 4 kwartale 2023 roku i przejść do fazy realizacji - mówił Sławomir Bekier.

Zapewne podpisany niedawno aneks do umowy ze Skarbem Państwa to element tego zabezpieczenia finansowego na najbliższe miesiące. W tym czasie ma być prowadzona faza feasibility concept, podczas której spółka będzie oceniała techniczne aspekty wykonalności projektu.

Według założeń planowanie fabryki ma trwać do grudnia 2023 roku. Nic dziwnego, skoro dopiero w końcu przyszłego roku spółka ma zakończyć kompletowanie środków i inwestorów. Bez tego nie ma co ruszać z budową. Według ElectroMobility Poland nowe 250 mln złotych ma być potrzebne m.in. na ten etap – projektowanie fabryki, prace przygotowawcze i dalsze prace inżynieryjne nad samochodem.

Sama budowa ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2024 roku i trwać do końca 2025 roku. Przy czym od kwietnia 2025 roku ma już się rozpocząć etap montażu linii produkcyjnych. W grudniu tegoż roku ma ruszyć produkcja.

Cyprian Gronkiewicz, odpowiedzialny za realizację budowy zakładu produkcyjnego, podkreślił, że zakład będzie się rozwijał w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który ma ruszyć w końcu 2025 roku, mają być produkowane 3 typy nadwozia opartego na tej samej platformie Geely. W sumie ma to być do 100 000 aut rocznie, bo to minimum, żeby opłacało się produkować. Drugi etap przewiduje wprowadzenie 2 kolejnych nadwozi opartych o tę samą platformę i zwiększenie produkcji do 200 000 aut.

Fabryki Izery jeszcze nie ma, ale ElectroMobility Poland już planuje jej rozbudowę

Drugi etap będzie wymagał rozbudowania wydziałów spawalni i montażu oraz instalacji dodatkowych linii w lakierni. W tym dopiero etapie ma stanąć wydział tłoczni. W przypadku fabryki wytwarzającej 100 000 pojazdów budowa tłoczni się nie opłaca. Przedstawiciele spółki zapewniają, że w niedalekiej odległości od fabryki jest sporo zakładów mogących wytwarzać elementy stalowe nadwozia.

Wydział spawalni ma mieć powierzchnię produkcyjną 50 600 mkw i magazynową 18 400 mkw. Będzie w nim pracowało 463 pracowników i 481 robotów. Spawalnia ma mieć 25 000 mkw powierzchni produkcyjnej i 1200 mkw magazynowej. Zatrudnienie wyniesie 245 osób, a do tego 20 robotów.

Montaż to 37 400 mkw powierzchni produkcyjnej i 18 800 mkw powierzchni magazynowej. To będzie najmniej zautomatyzowany wydział - tylko 3 roboty, i aż 962 pracowników. Zwykle etap montażu jest najmniej zautomatyzowany.

W sumie w fabryce pracę mają znaleźć 2403 osoby.

Przy budowie fabryki znajdzie zatrudnienie sporo polskich firm

Cyprian Gronkiewicz wskazał obszary, w których przy budowie fabryki mogą pracować polskie firmy. Zaczynamy od Prochemu, który będzie inwestorem zastępczym. Przeprowadzi m.in. badania geotechniczne i środowiskowe, a także będzie współpracował w zakresie prac projektowych.

Na etapie generalnego wykonawstwa polskie firmy mogą brać udział w pracach ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, odpowiadać za logistykę i ochronę zakładu.

Kolejna grupa to dostawcy linii, którzy mogą być odpowiedzialni za montaż automatyki i okablowania linii, dostawę i montaż szaf sterowniczych, a także konstrukcji stalowych wraz z ich spawaniem. Mogą także dostarczyć wyposażenie podstawowe linii czy montować przenośniki transportowe.

Beata Białoń-Dudek, odpowiedzialna za łańcuchy dostaw, mówi, że w bazie danych EMP zarejestrowało się 700 polskich firm, które są zainteresowane współpracą z fabryką. Przy czym są to zarówno dostawcy elementów samochodu, jak i usług związanych z budową, wyposażeniem i obsługą zakładu.

W przypadku dostawców elementów samochodu podzielono zapotrzebowanie na krótki i długi termin. W tym pierwszym wiele podstawowych elementów konstrukcji, napędu i zasilania samochodu będzie pochodziło z Chin, od Geely, dostawcy platformy. Na tym etapie w Polsce EMP będzie szukało np. dostawców przeszkleń, foteli, systemów bezpieczeństwa (pasy i poduszki powietrzne), elementów obsługi (np. przełączniki, przyciski czy zawiasy), wykończenia i wyposażenia (klamki, wycieraczki, tapicerka, deska rozdzielcza, uszczelnienia i wygłuszenia), a także elementów nadwozia, poczynając od blach poszycia po zderzaki czy nakładki progowe.

Electromobility pakietuje zamówienia na potrzebne elementy

Na początku wolumeny będą niewielkie - spółka zacznie od prędkości zapewniającej produkcję kilkunastu tysięcy samochodów na rok - dlatego EMP stara się znaleźć dostawców, którzy mogliby zrobić kilka elementów, a nie jeden. Zamówienia na pojedyncze elementy mogłyby okazać się nieopłacalne. Dlatego, jak wyjaśnia Beata Białoń-Dudek ElectroMobility podzieliła elementy Izery na 60 zastawów po kilkanaście komponentów i pakietuje zapytania ofertowe.

ElectroMobility Poland wskazuje, że początkowo sprowadzanie najważniejszych elementów technicznych z Chin zwiększy bezpieczeństwo, stabilność dostaw komponentów, ale w dłuższym okresie tak daleki import tych elementów nie będzie się opłacał. W dłuższym terminie ma więc przyjść czas także lokalną produkcję elementów platformy – od struktury nośnej, przez zawieszenie i układ kierowniczy po napęd, baterie oraz architekturę elektryczną.

Na razie te plany mają jeden podstawowy minus – przedstawia je spółka, która już kilkakrotnie odsuwała zapowiedziane terminy. Miejmy nadzieję, że tym razem faktycznie mamy już do czynienia z pracującą machiną i za rok Izera załatwi sobie „pod choinkę” te miliardy potrzebne do zbudowania fabryki.