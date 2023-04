Izera pozbawiona jest głodu wygranej, człapie ale nie wygrywa

Izera nie stanie się przebojem rynkowym - nie stoi za nią realna i potencjalnie zwycięska myśl strategiczna. Ten projekt pozbawiony jest głodu wygranej, człapie ale nie wygrywa - pisze dla WNP.PL Robert Tomanek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i były minister.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przemysł samochodowy to obraz potęgi, za którą stoją lata doświadczenia oraz potężny kapitał. Dla przykładu warto podać wartość giełdową takich gigantów jak Tesla, która wyceniana jest na ponad 700 miliardów dolarów - pisze Robert Tomanek.

Upór i wizja strategiczna będąca efektem wyobraźni, wizji i uporu Elona Muska stworzyły projekt samochodu elektrycznego o wysokich parametrach jakościowych, który trafił w gusta bogatych odbiorców Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych - podkreśla profesor Tomanek.

Powstają pytania czy polski samochód ma być oparty na strategii unikalnych przewag konkurencyjnych prowadzących do niższych kosztów, czy też będzie się jakoś odróżniał od konkurencji? I na te pytania nie ma odpowiedzi - dodaje Robert Tomanek.

Izera powstanie w Górach Izerskich. Czyli nigdzie

Prominentnemu politykowi rządzącej partii zdarzył się lapsus - zapytany o to, gdzie będzie produkowany polski samochód elektryczny pod marką Izera odpowiedział: w Górach Izerskich.

Żartom w Internecie nie było końca, jednak moim zdaniem ten skądinąd bardzo inteligentny polityk przypadkowo i niechcący przepowiedział upadek projektu, który za chwilę stanie się sierotą, ponieważ nikt nie będzie chciał się do niego przyznać.

Polski samochód elektryczny według planów ma powstawać w Jaworznie, na mocy specjalnej ustawy przygotowano miejsce, trwa wycinka lasu, przygotowania do uruchomienia fabryki idą pełną parą (no, może nie aż taką pełną). Jednocześnie państwowa spółka zarządzająca projektem przedstawiała już koncepcję samochodu, podzieliła się także ogólnymi planami zdobywania rosnącego rynku samochodów elektrycznych.

Tym zapowiedziom towarzyszą krytyczne głosy wskazujące na opóźnienia projektu, oraz fakt, że ma on powstać w wyniku swego rodzaju składanki gotowych rozwiązań, w tym pochodzących z Chin.

Wartość publicznych pieniędzy przeznaczanych na ten projekt szacuje się na co najmniej 5 miliardów złotych. I na tym zapewne się nie skończy. Czy to może skończyć się sukcesem? Moim zdaniem – niestety nie. Dlaczego? Bo temu konceptowi brakuje ducha, a w biznesie powiedzielibyśmy: strategii.

Przemysł samochodowy, czyli obraz potęgi branży

W historii polskiej motoryzacji były podejmowane próby samodzielnej produkcji samochodów, pamiętamy choćby uroczą Syrenę, a także Poloneza. Próby te zakończyły się niepowodzeniem. Przyczyn było wiele i nie czas je tu analizować.

Przemysł samochodowy to obraz potęgi, za którą stoją lata doświadczenia oraz potężny kapitał. Dla przykładu warto podać wartość giełdową takich gigantów jak Tesla, która wyceniana jest na ponad 700 miliardów dolarów, czy skromniejszy Volkswagen szacowany na ponad 150 miliardów dolarów. Gdzie producentowi Izery do tych potęg?

A przecież wartość giełdowa jest wypadkową wielu czynników: wielkości sprzedaży, potencjału produkcyjnego i przede wszystkim potencjału innowacyjnego opartego o badania i zdobywane doświadczenia - rynki kapitałowe wyceniają wartość firm uwzględniając wiele czynników.

Można powiedzieć, że za polskim producentem stoi państwo polskie (roczna produkcja, czyli Produkt Krajowy Brutto to nieco ponad 700 mld dolarów), ale gdzie doświadczenia i umiejętność zdobywania rynku?

Jednak o przyszłości Izery zdecyduje coś istotniejszego od kapitału. Pomysł na biznes, za którym stoi wyobraźnia i wola wygranej rynkowej nazywana strategią. W mojej ocenie Izera nie stanie się przebojem rynkowym, ponieważ nie stoi za nią realna i potencjalnie zwycięska myśl strategiczna. Ten projekt pozbawiony jest głodu wygranej, człapie ale nie wygrywa.

Siła strategii - to podstawa uzyskiwania przewagi

Zarządzanie strategiczne, to podstawa uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i wygrywania w biznesie. Zwykle dzieje się to intuicyjnie i jest efektem roli liderów w biznesie - to oni dzięki swojej wyobraźni i wiedzy tworzą pomysły na sukces w biznesie. Historia gospodarcza dostarcza tu wielu wspaniałych przykładów.

Oczywiście zarządzanie strategiczne, to także obszar badań naukowych dostarczających inspiracji menedżerom. Nie wchodząc w zawiłe szczegóły, można powiedzieć, że są dwie drogi budowania zwycięskich strategii: kosztowa, gdzie wygrywa się dzięki pomysłowi na trwałe i mocne obniżenie kosztów oraz strategia różnicowania, która pokazuje pomysł biznesowy będący zaskakującą odmianą w stosunku do tego, co aktualnie oferuje rynek.

Przykładem strategii kosztowych są działania tanich linii lotniczych: każdy kto leciał takimi liniami na wakacje, a wcześniej zdarzyło mu się rezygnować z wyjazdów lotniczych ze względu na wysokie ceny biletów tak zwanych tradycyjnych linii lotniczych, wie o czym mówię. Tanie linie lotnicze znalazły sposób jak obniżać koszty i dzięki temu oferować zdecydowanie niższe ceny.

Strategie różnicowania są trudniejsze, często oparte na zaskakujących innowacjach lub rozwiązaniach organizacyjnych. Dobrym przykładem takiej strategii jest Tesla: upór i wizja strategiczna będąca efektem wyobraźni, wizji i uporu Elona Muska stworzyły projekt samochodu elektrycznego o wysokich parametrach jakościowych, który trafił w gusta bogatych odbiorców Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Skuteczna strategia konkurencji wymaga liderów cechujących się wyobraźnią i wiedzą, aby taką strategię stworzyć ją realizować muszą mieć poza wspomnianymi atrybutami także sposobność prowadzenia działalności, a do tego potrzebne im jest zaufanie akcjonariuszy i kapitał.

Za Izerą nie stoi myśl strategiczna, projektowi brakuje przewagi

Izera poczęła się z luźno rzuconego pomysłu. Kto jednak miał go podjąć i urzeczywistnić? Pomijając już wątpliwości co do realności stworzenia własnego samochodu elektrycznego w trudnym i doświadczonym środowisku biznesu samochodowego, mam wątpliwości czy menedżerowie, na których zrzucono realizację pomysłu poczętego przez polityków są w stanie udźwignąć taki ciężar.

Stanowiska kierownicze w spółkach skarbu państwa cechują się ogromną rotacją, oznacza to niepewność co do perspektywy realizacji jakichkolwiek pomysłów biznesowych. Tymczasem stworzenie i realizacja strategii, to procesy wymierzone w dłuższą przyszłość.

Powstają pytania czy polski samochód ma być oparty na strategii unikalnych przewag konkurencyjnych prowadzących do niższych kosztów, czy też będzie się jakoś odróżniał od konkurencji? I na te pytania nie ma odpowiedzi, ponieważ według zapowiedzi proponowane pojazdy będą mieścić się w grupie typowych, średniej klasy samochodów osobowych, a jeśli chodzi o przewagi kosztowe, to trudno ich się doszukać, jeśli wiadomo, że projektowanie tych pojazdów przekazano renomowanym i drogim pracowniom zagranicznym, a poszczególne podzespoły będą tylko montowane w hipotetycznej fabryce budowanej w Jaworznie.

Nie liczyłbym też na przewagę kosztową spowodowaną przez tańszą siłę roboczą, ponieważ w Polsce przy wyjątkowo niskim bezrobociu i niedoborach kadr nie ma na to szans. W pewnym, ale jednak niewielkim zakresie przewaga może być efektem lokalizacji i korzyści związanych ze skróceniem łańcuchów logistycznych, ale to zdecydowanie za mało.

Klęska Izery, czy też da się jakoś z tego wybrnąć?

Pytania o przyszłość fabryki w Jaworznie są trudne, ponieważ niejasna jest polityka publiczna w tym zakresie, nie ma także polityki przemysłowej, która ujmowałaby ten projekt jako priorytetowy. Zatem najbardziej prawdopodobne wydaje się ugrzęźniecie projektu, który być może na wstępnych etapach realizacji zostanie zakończony i przekazany do innego biznesu jako wsad. Może to być na przykład fabryka podzespołów do pojazdów elektrycznych (warto w tym miejscu wspomnieć, że Polska jest europejskim liderem w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych).

Polska może być miejscem produkcji pojazdów elektrycznych, pozytywnym przykładem są choćby elektryczne autobusy, które eksportowane są do wielu krajów świata. Mamy też doświadczenia w produkcji specjalistycznych pojazdów elektrycznych (żeby sięgnąć dalej: słynne meleksy, które w czasach świetności jeździły po Parku Śląskim, a tak poza tym rozsławiły swojego producenta na polach golfowych całego świata).

Warunkiem sukcesu rynkowego jest strategiczna aktywność biznesu, jeśli państwo próbuje wyręczać biznes w produkcji, a jednocześnie z racji ograniczonych zasobów zaniedbuje rozwój infrastruktury i tworzenie sprzyjających biznesowi regulacji prawnych, zwykle nie jest to efektywne i skuteczne. Mam pesymistyczny wniosek: najważniejsze co zostanie z projektu Izery, to przypomnienie piękna Gór Izerskich. Tam jednak przynajmniej las zostanie, czego nie można powiedzieć o terenie pod budowę fabryki w Jaworznie.