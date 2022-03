Jak zainstalować ładowarkę samochodową w garażu. Oto instrukcja

Przybywa samochodów zelektryzowanych, które mogą ładować akumulatory z sieci, a wraz z nimi tworzy się rynek ładowarek samochodowych. Co trzeba wziąć pod uwagę myśląc o montażu ładowarki, jak wygląda procedura? Oto podstawowe informacje.

Ładowarka w garażu domu wielorodzinnego – pierwsze kroki

Składanie wniosku formalnego – co powinien zawierać?

Ceny wallboksów

Może się jednak okazać, że parametry techniczne instalacji – np. instalacja 1-fazowa 230 V – nie pozwolą na zamontowanie najszybszego dostępnego modelu ładowarki. Maksymalną moc, jaką będzie mogła osiągać ładowarka, należy ustalić z zakładem energetycznym. Na tym etapie może się okazać, że niezbędne będzie podwyższenie tzw. mocy umownej określonej w umowie przyłączeniowej, zawartej z zakładem energetycznym dla budynku. Ten parametr można poznać w biurze obsługi klienta zakładu energetycznego, niekiedy jest to również wpisane w umowie o świadczenie usług energetycznych lub na rachunkach za prąd.Mając pewność, że budynek dysponuje odpowiednim zapasem mocy, można wybrać docelową ładowarkę i zlecić jej montaż fachowcowi z uprawnieniami SEP. Samego montażu ładowarki można dokonać samodzielnie zgodnie z instrukcją obsługi, ale podłączenie do sieci należy zlecić osobie z odpowiednimi certyfikatami.O ile procedury montażu ładowarki w garażu domu jednorodzinnego są stosunkowo proste i kwestią kluczową jest rodzaj oraz moc zastosowanej instalacji elektrycznej, tak procedura związana z montażem w garażu domu wielorodzinnego jest nieco bardziej skomplikowana. Po pierwsze, ładowarkę naścienną do samochodu elektrycznego, czyli Wallbox można zamontować i używać w garażu wielostanowiskowym w przypadku posiadania prawa własności miejsca postojowego. Naturalnie koszt wykonania takiego przyłącza należy pokryć samodzielnie, podobnie jak późniejsze dodatkowe rachunki za prąd.W pierwszym kroku należy poznać dedykowane dla konkretnego auta ładowarki. Bywa, że do jednego modelu możemy wybrać kilka modeli różniących się mocą, funkcjami, możliwościami sterowania aplikacją itp. Ponadto należy sprawdzić parametry konkretnego modelu tj. moc, wymagania dot. zasilania (prąd 1- lub 3-fazowy) itp. Ładowarki 3-fazowe mają wyższą sprawność niż podłączane do instalacji 1-fazowych, ale nie zawsze jest możliwość skorzystania z takiej instalacji. Należy również ustalić, gdzie dokładnie miałaby być zainstalowana ładowarka i czy w pobliżu przebiega instalacja elektryczna. W starszych budynkach inwestycja może być skomplikowana i kosztowna, w nowych zaś deweloperzy niekiedy ułatwiają montaż takich ładowarek np. prowadząc odpowiednią instalację w pobliżu miejsc parkingowych.Czytaj także: Hybryda PHEV – pomyłka czy łącznik dwóch epok motoryzacji? Po pierwszych, wstępnych oględzinach należy dokładnie sprawdzić dostępność, stan oraz parametry instalacji elektrycznej w danym budynku. Może się okazać, że potrzebna będzie fizyczna modyfikacja części lub całej instalacji, która musi być wykonana w porozumieniu z zakładem energetycznym oraz zarządcą budynku. To z kolei może wymagać dodatkowych pozwoleń i prac technicznych. Aby sprawdzić parametry instalacji, należy udać się do zarządcy budynku np. spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. Podobnie jak w przypadku domu jednorodzinnego, tak i w tym przypadku, wszystkiego można dowiedzieć się m.in. w zakładzie energetycznym.Dopiero po upewnieniu się, że zarządca budynku wstępnie zgadza się na montaż ładowarki, a instalacja elektryczna ma odpowiednie parametry i spełnia wymogi, można przejść do etapu składania wniosku formalnego. W tym celu należy złożyć oficjalny wniosek na piśmie o wyrażenie zgody na zainstalowanie ładowarki oraz podlicznika. W spółdzielniach mieszkaniowych taki wniosek należy złożyć do działu technicznego lub do zarządu spółdzielni. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – do firmy zarządzającej lub pełnomocnika wspólnoty. W budynkach komunalnych wniosek należy składać bezpośrednio do administracji.We wniosku należy przede wszystkim podać dokładne parametry urządzenia, w tym moc i napięcie oraz wymiary. Wszelkie informacje można znaleźć np. w instrukcji producenta lub na stronie produktu, ewentualnie w salonie dilerskim, w którym planowany jest zakup ładowarki. Należy również oznaczyć miejsce instalacji wraz z odpowiednim schematem podłączenia. W tym aspekcie może być potrzebna pomoc instalatora lub elektryka. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie do pokrycia kosztów zakupu i montażu Wallboxa, podlicznika, niezbędnych elementów instalacji oraz kosztu ewentualnego podwyższenia mocy umownej. Może być również potrzebna zgoda na instalację od właścicieli przyległych miejsc parkingowych.Oprócz wniosku o zgodę na instalację należy również ustalić z zarządcą lub odpowiednim organem zasady odczytu podlicznika i terminy rozliczania energii elektrycznej (np. miesięczne lub kwartalne).Gdy najtrudniejsze kwestie formalne są już zakończone, można przejść do montażu ładowarki. Należy pamiętać, że nie jest to kwestia podłączenia wtyczki do prądu, bowiem montaż może wymagać nie tylko prac elektrycznych, ale i budowlanych, np. wymiany przewodów i bezpieczników oraz montażu dodatkowych elementów. W związku z tym instalację należy powierzyć fachowcom, co może być także warunkiem udzielonej zgody na użytkowanie. Poza tym w przypadku instalacji 3-fazowej, jakiekolwiek podłączenia powinien wykonać uprawniony elektryk SEP. Samo uruchomienie Wallboxa do użytku prywatnego nie wymaga decyzji Urzędu Dozoru Technicznego.Cena ładowarki zależy przede wszystkim od jej mocy i zaawansowania technicznego, dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie z apolikacji telefonicznej czy obsługa kart RFID, która pozwala wykorzystywać ładowarkę umieszczoną w przestrzeni publicznej przez różnych użytkowników. Najprostsze ładowarki do jednofazowych instalacji, mające moc 7,4 kW to wydatek ok. 1500 złotych. Większość ładowarek kosztuje kilka tysięcy złotych (zwykle od 2 do 5), ale są także wersje w cenie kilkudziesięciu tysięcy, które mają np. 24 kW mocy i możliwość podłączenia w tym samym czasie 2 pojazdów.