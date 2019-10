Jak zarządzać 16 milionami części dziennie? Poprzez smartfona

W zakładach SEAT-a w Martorell właśnie ruszyła innowacyjna Wieża Kontrolna, koordynująca przepływ ponad 16 milionów części, z których każdego dnia produkuje się 2300 samochodów. Wprowadzenie systemu pozwoli klientom na zmianę specyfikacji samochodów nawet po złożeniu zamówienia.

Czytaj także: Seat inwestuje w biogaz ze śmieci Aplikacja Wieży Kontroli trafiła do ścisłej czołówki projektów wyróżnionych podczas Dnia Innowacji SEAT-a, wydarzenia doceniającego najciekawsze nowe pomysły inicjowane przez pracowników. – Na obecnym etapie potrafimy z dużym wyprzedzeniem przewidzieć zapotrzebowanie produkcyjne. To korzyść dla klientów, którym możemy przekazać wiadomość o dokładnej dacie dostawy samochodu, bazując na informacjach o dostępności elementów i czasie poszczególnych transportów – dodaje David Castilla.Dzień Innowacji to spotkanie poświęcone innowacyjnym projektom wymyślonym przez pracowników Seata. W tym roku za najlepszy został uznany system “Click, Click & Go”. To platforma internetowej sprzedaży samochodów wprowadzona w Norwegii. Inną ciekawostką jest aplikacja ByBus, która pozwala wzywać transport działający wewnątrz zakładu w Martorell wówczas, gdy jest potrzebny, co pozwala zmniejszyć liczbę niepotrzebnych przejazdów.