Jazdy samochodami zbudowanymi na platformie, jaką Electromobility Poland wybrała dla Izery, wskazują, że można spodziewać się nowoczesnego auta na światowym poziomie. Także w światowej cenie.

Firma Electromobility Poland (EMP) i jej technologiczny partner - chiński koncern Geely rozpoczęli prace nad przygotowaniem do produkcji samochodu i fabryki, w której ma powstawać.

Zespoły inżynierów EMP, pracowni Pininfarina i Geely będą w najbliższych miesiącach dostosowywały możliwości platformy do potrzeb i planów (także kosztowych) EMP.

Jazdy próbne i wizyta w fabryce marki Zeekr w Chinach pokazały nam, czego możemy spodziewać się po Izerze. To nie będzie ani prosty, ani tani samochód.



Electromobility Poland pracuje nad przygotowaniem produkcyjnej wersji Izery i rozpoczęciem budowy fabryki. W 2023 roku spółka chce spiąć finansowanie projektu i produkcji Izery.

Sławomir Bekier, dyrektor finansowy EMP, deklaruje, że wszystko jest na najlepszej drodze do powodzenia tej operacji, ale przyznaje, że czuje na sobie ciężar odpowiedzialności. W tej chwili finansowanie to jedyny, ale wcale niemały kamień na drodze do budowy fabryki i rozpoczęcia produkcji.

Niedawno EMP i jej technologiczny partner, chiński koncern Geely, zakończyły etap feasibility, czyli studium wykonalności projektu i rozpoczęły prace nad przygotowaniem do produkcji samochodu i fabryki, w której ma powstawać.

Electromobility zaczęła wysyłać do centrum Geely w Chinach zespoły inżynierów i specjalistów, które z chińskimi pracownikami centrum badawczego szlifują wersję samochodu dla EMP, pracują nad projektem fabryki i łańcuchami dostaw.

Po raz pierwszy pojechała także do Chin niewielka grupa dziennikarzy i specjalistów spoza spółki. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, czego można spodziewać się po Izerze i po procesie produkcyjnym Geely, który będzie podstawą działania fabryki Izery w Jaworznie.

Katowicka specjalna strefa (KSSE) liczy na więcej chińskich inwestycji

Wyjście z klimatyzowanego holu lotniska w Hangzhou odczułem jak uderzenie w głowę - temperatura przekraczająca 35 stopni Celsjusza, wilgotność na poziomie 80 procent i wysoki poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Może dlatego początkowo myślałem, że błyski widziane na drodze do Ningbo, gdzie firma ma jedną ze swoich fabryk produkującą samochody w oparciu o platformę SEA (Sustainable Experience Architecture), na której ma powstawać także Izera, to złudzenie.

Po chwili zorientowałem się jednak, że to błyskają lampy zamontowane na licznych bramkach nad autostradą. W Polsce takie błyski kojarzą się jednoznacznie - fotoradar zrobił mi zdjęcie. Tyle że te urządzenia robiły zdjęcia każdemu. Wszyscy jadą za szybko? Chiński kierowca busa nie mówił po angielsku, więc od niego nie mogłem uzyskać informacji.

- To nadzór nad ruchem drogowym i statystyka - wyjaśnił jadący wraz z nami Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która aktywnie wspiera projekt budowy fabryki EMP w Jaworznie.

Około dwóch trzecich firm w KSSE działa w segmencie automotive. Janusz Michałek ma jednak nadzieję, że wraz z Izerą przyjadą na Śląsk chińscy producenci części, pracujący obecnie w Chinach dla Geely.

Prezes KSSE przyjechał więc do Chin także po to, by zobaczyć fabrykę i odbyć kilka biznesowych spotkań. Jego zdaniem na razie obecność chińskich firm w Polsce nie jest tak duża, jak mogłaby być, biorąc pod uwagę siłę chińskiej gospodarki. Izera może pomóc ich ściągnąć.

Chińskie samochody elektryczne budują markowi globalni gracze

Jedną z pierwszych rzeczy, którą można dostrzec po wejściu do holu biurowca, jest ściana pełna tabliczek z nazwami firm dostarczających części i podzespoły Geely. Wśród ponad trzydziestu nazw przeważają wielkie, globalne koncerny, które mają już fabryki w Polsce, a nawet w KSSE. Znalazły się wśród nich np. Nexteer, ZF, Magna, Aptiv, Valeo, Bosch, Brembo, Autoliv, Saint Gobain czy Thyssenkrupp. Chińskie samochody elektryczne budują więc w dużej mierze markowi globalni gracze.

Jak udaje się pozyskać renomowanych dostawców? Możemy się o tym przekonać, po pierwsze oglądając fabrykę. Niezwykle nowoczesną. Nie odbiegającą od tego, co można zobaczyć na liniach europejskich producentów aut. Po drugie, mamy okazję wsiąść w trzy modele aut produkowanych w oparciu o platformę SEA, którą Geely ma dostarczać także Izerze.

Do naszej dyspozycji były dwa modele marki Zeekr: 001 i X oraz Smart #3. Wszystkie mają wkrótce trafić do Europy. Obydwa samochody Zeekr pojawią się jesienią w Szwecji i Holandii, a Smart, który dopiero co wszedł na chiński rynek, ma wejść do sprzedaży w Europie pod koniec roku. Z europejskiego punktu widzenia uczestniczymy zatem w "przedpremierowych" jazdach próbnych.

Jak ruszyć? Modele samochodów marek Geely rodem z cyfrowego świata

Jazdy okazały się nie do końca spełnioną obietnicą - samochody mieliśmy do dyspozycji tylko na krótkiej trasie po parkingach kompleksu biurowego centrali Geely w Hangzhou. Niemniej nawet te krótkie przejazdy pozwoliły przyjrzeć się możliwościom, jakie daje wybrana przez EMP platforma.

Wsiadam do Zeekra X, nowiutkiego modelu, którego dostawy na chiński rynek ruszyły kilkanaście dni wcześniej (mamy do dyspozycji jeszcze niezarejestrowany egzemplarz) i daremnie szukam sposobu, żeby ruszyć. Na tunelu ani centralnej konsoli nie ma żadnej dźwigni, pokrętła czy choćby joysticka zmiany przełożeń automatycznej skrzyni biegów, nigdzie nie widzę też żadnego przycisku oznaczającego start.

Ashley Sutcliffe, szef public relations Geely, Brytyjczyk od dwóch dekad mieszkający w Chinach, kiedy mówię mu, w czym problem, unosi zdziwiony brwi: - W którym wieku ty żyjesz?

Zmieszany chowam się do samochodu i patrzę jeszcze raz. No dobra, przez ponad dwie dekady byłem dziennikarzem motoryzacyjnym i jednym z moich podstawowych zadań była jazda nowymi, wprowadzanymi na rynek modelami aut ze wszystkimi ich bajerami. Tyle że nie robię tego już od ponad dekady, a więc - jak się okazuje - elektromobilna i cyfrowa rewolucja, pod praktycznym względem, mnie ominęła. Mam jeszcze „spalinowe" przyzwyczajenia.

Cyfrowa rozrywka, dotykowe sterowanie i elementy autonomicznej jazdy

W końcu zauważam, że prawa dźwigienka przy kierownicy ma typowe oznaczenia skrzyni biegów - literki R, N, D i P. W moich samochodach mam w tym miejscu wycieraczki. Zeekr X ma je w lewej dźwigience, razem z kierunkowskazami.

Przesuwam dźwigienkę na pozycję R i mogę wycofać z miejsca parkingowego na jezdnię. Oczywiście, nie muszę się przy tym obracać do tyłu. System kamer pokazuje mi przestrzeń wokół samochodu na wielkich wyświetlaczach, pełniących rolę tablicy rozdzielczej i centralnej konsoli.

Podczas jazdy na wyświetlaczu oprócz podstawowych informacji widzę także ikonkę „mojego” auta i przesuwające się obok ikonki symbolizujące mijane samochody, ale tylko te zaparkowane równolegle do toru jazdy. To już przygotowanie do autonomicznego prowadzenia - system może obserwować i pokazywać inne samochody jadące obok mnie w tym samym kierunku.

Zeekr X, podobnie jak Smart #3, nie ma fizycznych przełączników na centralnej konsoli. Zastępuje je dotykowy ekran, a także przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy. Pod tym względem Zeekr 001 jest bardziej tradycyjny - ma joystick zmiany pracy skrzyni biegów i kilka przycisków.

W zestawie, jaki mamy do dyspozycji, Smart jest najmocniejszy, Zeekr 001 najbardziej komfortowy, a Zeekr X najciekawiej wyposażony - w bagażniku ma lodówkę (opcja wyposażenia), a przedni fotel pasażera można rozłożyć niemal na płasko, choć wymaga to podniesienia siedziska tylnej kanapy. Wszystko oczywiście jest zelektryfikowane. We wszystkich modelach wystarczy po wejściu do wnętrza nacisnąć hamulec, by drzwi zamknęły się automatycznie.

Izera nie będzie tanim modelem - na tej platformie takich nie ma

Samochody różnią się wymiarami (także rozstawem osi), wyglądem nadwozia i wnętrza, dostępnym wyposażeniem, rodzajami wykorzystanego materiału, a także mocami silników i pojemnościami baterii. Łączy je platforma SEA - architektura budowy podwozia z bateriami, silnikiem, zawieszeniem, hamulcami i układem kierowniczym.

W przypadku testowanych aut SEA pozwoliła na budowę dynamicznych, komfortowych samochodów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce. Do konkretnych rozwiązań nie ma się jednak jeszcze co przywiązywać ani uważać za przyszłe cechy Izery.

Zespoły inżynierów EMP, pracowni Pininfarina i Geely będą w najbliższych miesiącach dostosowywały możliwości platformy do potrzeb i planów Electromobility, a także założonego przez firmę maksymalnego kosztu auta. Tych aspektów EMP jeszcze nie zdradza, trzymając w tajemnicy nawet to, z jakimi samochodami porównuje przyszłe właściwości Izery, bo to mogłoby naprowadzić na jej własności i przedział cenowy.

Jazdy testowe miały nam pokazać, że na wybranej platformie można zbudować wysokiej klasy pojazdy, które w zależności od wybranych opcji mogą się różnić właściwościami i charakterem, ale ich wspólną cechą będzie jakość.

Patrząc na przygotowane przez Geely modele, jednego można być pewnym - jeżeli projekt Izery dojdzie do skutku, to nie należy się spodziewać taniego, prostego auta w typie Dacii Spring, ale pełnokrwistych modeli światowej klasy.