Jakim cudem wodoodporne baterie Tesli przemokły?

Internet obiegła historia pary edynburczyków, którym ich Tesla odmówiła posłuszeństwa, bo zamokły jej akumulatory. Przeciwnicy elektryków mają ubaw. A prawda? Jest bardziej skomplikowana.

Według serwisu Tesli samochód odmówił posłuszeństwa na skutek dostania się wody do baterii, co nie jest objęte ośmioletnią gwarancją producenta. Naprawa będzie kosztowała około 17 500 funtów.

Samochodowe baterie są tak zabezpieczane, by wytrzymać nawet zanurzenie w wodzie - auta elektryczne znacznie lepiej niż spalinowe radzą sobie z brodzeniem w głębokich kałużach.

Na etapie testów samochodowe zestawy baterii są oblewane wodą pod wysokim ciśnieniem i zanurzane w zbiornikach wodnych – nie mogą w takich warunkach zamoknąć, o ile są nieuszkodzone.

Para Szkotów, Johnny Bacigalupo i Rob Hussey, żali się na serwis Tesli. Po wyjeździe na kolację do centrum Edynburga w deszczowy dzień nie mogli już wrócić do domu pod miastem. Doczekanie się pomocy drogowej Tesli wymagało kilku godzin i kilku telefonów. Potem Szkoci dostali wiadomość, że ich samochód stanął na skutek dostania się wody do baterii, co nie jest objęte ośmioletnią gwarancją Tesli i naprawa będzie ich kosztowała około 17 500 funtów.

Johnny Bacigalupo twierdzi, że chociaż dzień był deszczowy, nie przypomina sobie na drodze jakichś szczególnie dużych kałuż. Prawdę mówiąc, nawet gdyby takie spotkał, nie powinny być problemem – Internet jest pełen filmików pokazujących samochody elektryczne, z Teslami na czele, przejeżdżające przez rozlewiska z wodą sięgającą dolnej krawędzi przedniej szyby.

Są to nie tylko relacje użytkowników, ale także filmy producentów, pokazujących, jak testowane są auta. Wszystkich nie pokażemy, ale wybrałem jeden, ponieważ pochodzi nie z portali społecznościowych, ale z jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych.

Problem zetknięcia z wodą zestawów bateryjnych od początku był przedmiotem szczególnych badań i testów firm motoryzacyjnych. Przede wszystkim z powodu ich umieszczenia. Znajdują się one w podłodze samochodu, a więc są narażone na zachlapanie, a nawet zanurzenie w wodzie podczas deszczowej pogody i przejazdu przez głębsze kałuże.

Zestawy bateryjny w samochodach muszą być pyłoszczelne i wodoszczelne

Producenci samochodów elektrycznych zamykają baterie w szczelnych obudowach, które zwykle są przystosowywane do wymagań norm IP (Ingress protection), które określają pyłoszczelność i wodoszczelność urządzeń. Znamy takie rozwiązania choćby z telefonów komórkowych.

Podobnym normom muszą odpowiadać także obudowy silników i najważniejszych elementów sterowania systemem elektrycznym. Sposób budowania baterii pokazuje film należącej obecnie do chińskiego koncernu SAIC, kiedyś brytyjskiej marki MG.

Jako przykład może posłużyć także Hyundai, który wskazuje, że wśród licznych testów, jakim poddawane są zestawy bateryjne, są badania wodoszczelności i odporności na zanurzenie, także w słonej wodzie. W tym wypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, bo słona woda szybciej wywołuje korozję, a w przypadku aluminium, które zwykle jest wykorzystywane do tworzenia obudów baterii, słona woda może powodować wżery i uszkodzić obudowę.

Edynburg, w którym miał miejsce opisywany wypadek, to nadmorskie miasto, może więc samochód miał w dłuższych okresach styczność ze słoną wodą i to spowodowało uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja. Rozszczelnienie zestawu mogło też zostać spowodowane uderzeniem podłogą w kamień czy krawężnik. Nie będę gdybał, a oficjalnej wypowiedzi serwisu nie znalazłem.

W czasie testów baterie są poddawane morderczym próbom

Znalazłem natomiast film pokazujący pracę zbudowanego kosztem 22 mln dolarów centrum badań nad bateriami North American Battery Engineering Lab, które latem ubiegłego roku Volkswagen uruchomił w amerykańskiej Chattanoodze.

Jednym z zainstalowanych w centrum urządzeń jest elektryczny wieloosiowy stół wstrząsowy (eMAST), który umożliwia przeprowadzenie ekstremalnych testów wibracyjnych w celu symulacji jednego przeciętnego roku jazdy (15 000 km lub około 9321 mil) w ciągu zaledwie jednego tygodnia.

Volkswagen podpowiada, że to odpowiednik trzykrotnej podróży z Orlando do Seattle w ciągu siedmiu dni. Inne wykonywane tam testy obejmują komorę klimatyczną typu drive-in, w której zmieści się większy model SUV-a. Jest możliwość ustawienia w niej temperatur od -70° do 130° Celsjusza, aby odzwierciedlić setki możliwych warunków klimatycznych.

Battery Engineering Lab jest również wyposażony w komory, gdzie można wywoływać szok termiczny - szybko wystawiają akumulatory na działanie zmieniającego się gorącego i zimnego środowiska w celu badania naprężenia spoin i elementów złącznych, przy gwałtownych zmianach temperatury. Inne komory umożliwiają testy trwałości z certyfikowanym, bardzo drobnym pyłem „Arizona”, wykorzystywanym jako element ścierny.

Wśród wymienionych przez Volkswagena stanowisk są też urządzenia pozwalające sprawdzać szczelność zestawu akumulatorów, a także zbiorniki zanurzeniowe do symulowania różnych scenariuszy wnikania wody do baterii i urządzeń elektrycznych.

Tesla zapowiada, że jej przyszłe modele będą nawet mogły pływać

Oczywiście koncerny zwykle nie robią sobie grzeczności i nie wymieniają usług czy wyników testów (o ile nie mają podpisanych odpowiednich umów o współpracy, które pozwalają redukować koszty), ale sądzę, że Tesla testuje swoje zestawy nie gorzej od Volkswagena. Ba, Elon Musk zapowiada wręcz, że Cybertruck, nowy model, który ma wejść na rynek w końcu listopada tego roku, przez krótki czas będzie mógł nawet pływać.

Wszystko to sprawia, że sprawa z Edynburga staje się ciekawsza, ale chyba bardziej na zasadzie jednostkowego przypadku, zwłaszcza że nie mamy oficjalnego stanowiska Tesli czy niezależnej opinii na temat stanu zestawu akumulatorów pechowego samochodu i rzeczywistych przyczyn przedostania się wody do wnętrza akumulatorów.