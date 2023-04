Japończycy przerabiają samochody spalinowe na elektryczne

W czasach przechodzenia na pojazdy elektryczne otwiera się nowe pole usług. Japoński startup Fomm już w tym miesiącu zacznie oferować przerabianie zwykłych samochodów na “elektryki”.

Zakres usług będzie ograniczony, wskazuje jednak na nową możliwość rozwoju warsztatów samochodowych. Nieco przypomina to popularne lata temu w Polsce przerabianie samochodów benzynowych na diesle lub gaz.

Firmę założył już w 2013 r. Hideo Tsurumaki, który wcześniej pracował jako inżynier w Suzuki Motors. Do współpracy udało mu się namówić korporacje z szeroko rozumianej japońskiej branży mobilności elektrycznej i robotyki, w tym Yamada, Yasakawa i Shikoku Electric.

Tsurumaki zachował też silne związki z Suzuki. Oferta przerabiania na napęd elektryczny początkowo obejmować będzie tylko dostawcze microvany Every, jeden ze sztandarowych produktów koncernu na rodzimym rynku.

Przerabianie spalinowych dostawczaków na elektryki z wymiennymi akumulatorami

Taki wybór związany jest także z przyjętym modelem biznesowym. Startup Fomm celuje w firmy dostawcze, dla których Exery jest ważnym narzędziem pracy. Usługa obejmować będzie nie tylko montaż silnika elektrycznego zamiast spalinowego. Kluczem jest oferta wymiany akumulatorów. Te ostatnie to stała bolączka pojazdów elektrycznych. Czas ładowania wynosi obecnie kilka godzin. Nawet w trybie szybkim potrzebnych jest 30 do 60 minut. Stanowi to poważny problem dla firm dostawczych, które muszą zachować płynność transportu.

Rozwiązaniem ma być właśnie możliwość wymiany pustych akumulatorów na naładowane. Według Fomm cała procedura zajmuje tylko dwie minuty. “Baterie” są następnie ładowane w specjalnie przygotowanej instalacji na terenie bazy przeładunkowej, umożliwiając kierowcom ich wymianę, gdy przyjeżdżają po kolejne dostawy.

Fomm celuje w klientów biznesowych. Obecnie konwersja na napęd elektryczny kosztuje 1,8 mln jenów (ok. 59 tys. zł). W związku z rządowymi subsydiami dla osób fizycznych, im bardziej się opłaca kupić nowy pojazd elektryczny. Możliwość szybkiej wymiany akumulatorów ma zapewnić bardziej efektywne działanie floty. Konwersja może być również rozwiązaniem dla firm, które mają problem z zapewnieniem sobie samochodów ze względu na ograniczone dostawy nowych pojazdów.

Przerabianie spalinowych aut na elektryki szansą dla warszatów

Drugim filarem modelu biznesowego startupu jest zaangażowanie istniejących już warsztatów samochodowych. Fomm nie przeprowadza konwersji samodzielnie, a jedynie zapewnia przeszkolenie mechaników. Firma liczy, że od 1 kwietnia br. do 1 kwietnia 2023 r. uda się przerobić pierwsze tysiąc microvanów.

Projekt Fomm stał się możliwy dzięki złagodzeniu przepisów. Ministerstwo transportu zgodziło się dopuścić przerobione pojazdy do ruchu drogowego, jeśli spełniają zwykłe standardy bezpieczeństwa. Drugim krokiem jest rychłe złagodzenie przepisów przeciwpożarowych dotyczących składowania i przechowywania akumulatorów zawierających lit. Będą one mogły być składowane w wielopiętrowych budynkach wyposażonych w zraszacze. Taka zmiana przepisów znacznie ułatwi zakładanie stacji wymiany akumulatorów.

Pomysł biznesowy ma swój wymiar geoekonomiczny. Fomm jest przykładem reorganizacji łańcuchów dostaw japońskich firm, mającej zmniejszyć zależność od Chin. Firma wykorzystuje wyłącznie akumulatory produkowane w Japonii i Tajlandii.

W samych Chinach stacje wymiany akumulatorów działają tam już od lat na wysoko konkurencyjnym rynku. Producent samochodów elektrycznych Nio od 2018 r. postawił już ponad 1300 stacji, a plany na ten rok mówią o tysiącu kolejnych. Czas wymiany akumulatorów wynosi obecnie 4 minuty i 40 s. Bardzo ambitne plany ma również globalny potentat w produkcji baterii, czyli CATL, który zmierza do hegemonii także w branży wymiany samochodowych baterii, będącej alternatywą dla długotrwałego ładowania.

