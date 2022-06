Japończycy w Indiach będą produkowali hybrydy

Japońscy producenci samochodów Toyota Motor i Suzuki Motor będą produkować hybrydowe SUV-y na rynek indyjski.

Zgodnie z komunikatem prasowym obu firm, od sierpnia rozpoczną one wspólną produkcję pojazdu hybrydowego w fabryce Toyoty Kirloskar Motor zaprojektowanego przez Suzuki.

Umowa o współpracy międzynarodowej pomiędzy Toyota i Suzuki została podpisana w 2017 roku.

Czytaj też: Miało być 50 tys. aut, a nie będzie. Toyota znów się poddaje

To początek ekspansji japońskich pojazdów hybrydowych na mniej popularnych rynkach. Firmy zamierzają następnie rozszerzyć dostawy do innych krajów świata, w tym do krajów afrykańskich.