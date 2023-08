Japońska elektromobilność szuka odpowiedzi na mocną pozycję Chin

Współpraca z Chinami lub rezygnacja z niej stają się istotnymi zagadnieniami w rozwiązywaniu problemów napędu pojazdów elektrycznych, co nie omija Japonii i firm takich, jak Nippon Shokubai i Proterial (dawniej Hitachi Motors). Oba koncerny wybrały inne drogi.

Dzięki wieloletniej, konsekwentnej polityce Chiny stały się globalnym liderem elektromobilności. Niesie to ze sobą szereg konsekwencji i dylematów istotnych dla innych krajów, firm i zwykłych użytkowników.

Problemy elektromobilności pomagają rozwiązać materiały z pieluch

Niezależnie od wielkiej polityki, jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi branża elektromobilności, jest zwiększanie pojemności i żywotności akumulatorów. Bardzo aktywni na tym polu są Japończycy, inwestujący zarówno w nowe typy “baterii”, jak i usprawnianie już istniejących rozwiązań. Nowe propozycje w tej ostatniej dziedzinie przedstawił Nippon Shokubai, światowy lider wśród dostawców surowców do produkcji pieluch.

Co wspólnego mają pieluszki i akumulatory? Z punktu widzenia japońskiej firmy bardzo dużo. Jest ona bowiem jednym z największych na świecie producentów superchłonnych polimerów (SAP). Te substancje chemiczne odpowiadają nie tylko za chłonność pieluch, ale mogą również poprawić osiągi akumulatorów litowo-jonowych. Nippon Shokubai opracował sól elektrolityczną Ionel, która stabilizuje w warunkach wysokich i niskich temperatur pracę najpopularniejszego obecnie typu akumulatorów dla pojazdów elektrycznych, a tym samym zwiększa ich zasięgi.

Firma zamierza w ciągu dwóch lat zwiększyć produkcję Ionelu ośmiokrotnie. Taki wzrost mocy produkcyjnych wymaga jednak inwestycji poza Japonią. Najlepszym miejscem okazały się Chiny, które jako największy producent akumulatorów są też żywotnie zainteresowane nowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Nippon Shokubai wykupił warte blisko 4 mld jenów (ok. 110 mln zł) udziały nieujawnionego chińskiego producenta elektrolitów do akumulatorów dla pojazdów elektrycznych. Japończycy chcą do r. 2025 osiągnąć w chińskich zakładach roczną produkcję Ionelu na poziomie 12 tys. ton.

Problemem do rozwiązania jest uzależnienie od importu metali ziem rzadkich z Chin

Jednak wiązanie się w dziedzinie elektromobilności z Chinami niesie ryzyko. Przypominają o tym chociażby obowiązujące od 1 sierpnia ograniczenia w eksporcie germanu i galu wprowadzone przez Pekin. Japonia od ponad dekady boryka się z chińskimi obostrzeniami w handlu metalami ziem rzadkich. Z tego powodu japońskie firmy konsekwentnie poszukują rozwiązań mających zapewnić im niezależność.

Najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie ogłosił Proterial (dawniej Hitachi Motors). Przeprowadzone w ubiegłym roku badania wykazały, że w silnikach elektrycznych magnesy neodymowe można zastąpić ferrytowymi. Głównym źródłem neodymium są - jak łatwo zgadnąć - Chiny. Natomiast wadą magnesów ferrytowych, wykonanych z tlenku żelaza, jest ich dziesięciokrotnie mniejsza siła niż magnesów neodymowych. Z tego prostego powodu są one rzadko stosowane w silnikach elektrycznych używanych w pojazdach.

Proterial twierdzi, że problem ten udało się rozwiązać dzięki nowatorskiemu rozmieszczeniu magnesów w silniku. Rozwiązanie zostało przebadane najpierw w trakcie symulacji komputerowych. Następnie testy prototypu pokazały, że możliwe jest uzyskanie mocy użytecznej dla pojazdów elektrycznych. Firma nie zamierza wchodzić w produkcję silników elektrycznych, swój model biznesowy zamierza oprzeć na sprzedaży magnesów ferrytowych producentom zainteresowanym uniezależnieniem się od importu metali ziem rzadkich z Chin.