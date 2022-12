Japoński region chce oprzeć publiczny transport na wodorze

Toyota i Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) zawarły z władzami prefektury Fukuoka nową umowę na rozbudowę transportu wodorowego. Japonia chce osiągnąć neutralność klimatyczną w oparciu o technologie wodorowe.

Wodór zajmuje ważne miejsce w japońskiej strategii dochodzenia do neutralności klimatycznej.

Japońskie koncerny motoryzacyjne wspólnie pracują nad różnym zastosowaniem wodoru w transporcie, nie tylko w ogniwach paliwowych.

Program rozpoczęty w prefekturze Fukuoka może być potem wprowadzony w całym kraju.

Porozumienie między Toyotą i CJPT a samorządem Fukuoki zakłada wprowadzenie flot ciężarówek i samochodów osobowych na ogniwa paliwowe (FCEV) do przedsiębiorstw i instytucji państwowych, oparcie na tej technologii regionalnego transportu publicznego oraz inwestycje w rozwój infrastruktury tankowania wzdłuż głównych autostrad, co umożliwi szerokie wykorzystanie dużych ciężarówek z napędem wodorowym do długodystansowego transportu towarów.

Jeszcze w tym roku finansowym zostaną wprowadzone do użytku w regionie lekkie auta dostawcze typu FCEV, które będą służyły do dystrybucji żywności i towarów codziennego użytku. Dalsze plany obejmują wprowadzenie do użytku wodorowych śmieciarek i karetek, a także autobusów w transporcie regionalnym i niewielkich busów obsługujących linie autobusowe na mało zaludnionych terenach. Ostatnim etapem będzie wdrożenie dużych ciężarówek do przewozu towarów na długich dystansach, wraz z rozbudową infrastruktury do ich tankowania.

Fukuoka ma być poligonem doświadczalnym dla szerszego wprowadzenia wodoru w Japonii

Program rozpocznie się w wysoko uprzemysłowionej prefekturze Fukuoka, w której pracuje jedna z największych flot ciężarówek w zachodniej Japonii, a następnie zostanie rozszerzony na prefekturę Kiusiu. Będzie to wstęp do szerokiej implementacji bezemisyjnych technologii wodorowych w transporcie w skali całego kraju.

Wodór to technologia, bez której trudno byłoby zrealizować cel neutralności klimatycznej światowej gospodarki do 2050 roku, dlatego zajmuje kluczowe miejsce w Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) japońskiego rządu. W sierpniu 2022 roku własną Wodorową Strategię Zielonego Wzrostu (Hydrogen Green Growth Strategy) ogłosiła również prefektura Fukuoka. Władze regionu są inicjatorem programu wodorowych innowacji, obejmującego m.in. poszukiwanie nowych technologii nisko- lub bezemisyjnego wytwarzania wodoru, wykorzystania go w zakładach produkcyjnych i w transporcie oraz tworzenia gęstej sieci powiązań między różnymi branżami związanymi z wodorem.

Zwiększenie wykorzystania wodoru w transporcie publicznym ma także ułatwić wykorzystanie go w autach prywatnych

Budowa regionalnego systemu generującego stabilne zapotrzebowanie na to paliwo dla przemysłu i transportu ma ułatwić także udostępnienie mieszkańcom infrastruktury tankowania ich prywatnych samochodów, a przede wszystkim przez stworzenie stałego, wielkoskalowego zapotrzebowania doprowadzić do tego, aby wodór był bardziej dostępny, także finansowo.

Commercial Japan Partnership Technologies Corporation to spółka joint venture Toyoty, Isuzu, Suzuki i Daihatsu założona w kwietniu 2021 roku, której zadaniem jest popularyzacja w samochodach użytkowych najnowszych technologii z dziedziny elektryfikacji, automatyzacji prowadzenia, połączenia w sieci i współdzielenia pojazdów. Spółka ma pracować nad samochodami wodorowymi, przy czym dotyczy to zarówno napędów elektrycznych wykorzystujących ogniwa paliwowe, jak i silników spalinowych, wykorzystujących wodór jako paliwo. Podczas spalania w tych silnikach także nie powstaje dwutlenek węgla.

Toyota i CJPT od początku blisko współpracują z samorządem Fukuoki, która jest jednym z liderów wdrażania na dużą skalę technologii wodorowych. W prefekturze produkowany jest niskoemisyjny wodór z odpadów komunalnych, który służy m.in. jako paliwo do prototypowej Corolli H2 startującej w wyścigach długodystansowych Super Taikyu Series.