Japońskie fabryki samochodów w ChRL z 86-proc. spadkiem produkcji w lutym

Produkcja samochodów japońskich koncernów na terytorium Chin spadła w lutym o ponad 86 proc. Powodem była epidemia Covid-19, która zmusiła wiele firm do wstrzymania montażu – podała w poniedziałek agencja Kyodo.

Według danych przekazanych przez spółki w lutym ich zakłady działające w ChRL wyprodukowały łącznie ok. 29,9 tys. pojazdów, co oznacza spadek o 86,7 proc. w ujęciu rok do roku.

Toyota zgłosiła spadek produkcji w Chinach o 77,4 proc. (15,3 tys. samochodów), Honda o 92,4 proc. (5,7 tys.), a Nissan - o 87,9 proc. (7,7 tys.).

Wielu producentów było zmuszonych do czasowego zamknięcia zakładów w Chinach. Tamtejsi pracownicy objęci byli w lutym licznymi ograniczeniami, m.in. w zakresie przemieszczania się - przypomniała agencja Kyodo.

Nissan dodatkowo opublikował dane o produkcji na terytorium Japonii. Spadła ona w lutym o 29,3 proc., do poziomu 51,6 tys. pojazdów. Głównymi powodami wskazanymi przez firmę było zakłócenie łańcucha dostaw i braki części sprowadzanych z Chin.

Całkowita zamorska produkcja ośmiu największych japońskich koncernów motoryzacyjnych spadła w lutym o 18,6 proc, do 1,4 mln samochodów - podało Kyodo.

W związku z rozwojem pandemii Covid-19 wiele spółek ogranicza obecnie działalność zakładów produkcyjnych poza Chinami, m.in. w Europie i obu Amerykach.