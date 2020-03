Japońskie koncerny motoryzacyjne czasowo ograniczają produkcję

Nissan i Honda ogłosiły w piątek plany krótkotrwałego wstrzymania produkcji samochodów w wybranych zakładach w Japonii i innych regionach. Z kolei Toyota przedłuży przerwę w działaniu fabryk w Ameryce Północnej - podała w piątek agencja Kyodo.

Za decyzją japońskich koncernów motoryzacyjnych stoi słabnący popyt i zakłócenia łańcucha dostaw powiązane z pandemią Covid-19 - wskazała agencja.

Nissan zatrzyma produkcje we wszystkich trzech japońskich placówkach. Na 14 dni stanie fabryka koncernu w Tochigi, gdzie powstaje sportowe GT-R i modele luksusowej podmarki Infiniti. Przez cztery dni kwietnia nie będzie także pracować zakład w mieście Oppama, gdzie powstaje elektryczny Leaf i kompaktowy model Note.

Firma córka koncernu - Nissan Motor Kyushu - zawiesi z kolei nocne zmiany w fabryce w prefekturze Fukuoka na 21 dni, po czym od 1 maja wstrzyma produkcję. W zakłądzie powstają m.in. SUV-y Rogue i minivany Serena.

Kyodo przypomniało, że Nissan wstrzymał już montaż w Tochigi i Fukuoce, ale w piątek dodał nowe ograniczenia produkcji ze względu na wciąż spadający popyt na samochody.

Z kolei Honda zatrzyma montaż na dwa dni od 16 kwietnia w fabryce w Sayamie, gdzie rocznie powstaje ok. 250 tys. aut. Są to m.in. minivany Freed oraz sedany Accord. Od 13 kwietnia na dwa dni stanie także produkcja w mieście Kumamoto, gdzie wytwarzane są motory i agregaty prądotwórcze marki.

Honda ogłosiła podobne przerwy w pracy dwóch zakładów w Tajlandii. Firma przedłużyła też do 6 kwietnia wstrzymanie pracy w 10 fabrykach, w tym czterech montowniach części w regionie Ameryki Północnej. Do 5 kwietnia nie pracuje jedyny europejski zakład producenta w brytyjskim Swindon.

W osobnym oświadczeniu koncern Toyota, drugi co do wielkości producent samochodów na świecie, ogłosił wydłużenie przerwy produkcyjnej w placówkach w Ameryce Północnej do 17 kwietnia. Wcześniej praca miała wrócić do normy od 3 kwietnia.