Japońskie koncerny przyśpieszają wdrożenia rozwiązań elektromobilności

Japońskie koncerny motoryzacyjne przyśpieszają swoje wdrożenia rozwiązań elektromobilności. Wiąże się to m.in. z intensywnym poszerzaniem oferty pojazdów niskoemisyjnych. Wśród ostatnich premier są elektryczne samochody Honda e, Nissan Ariya i Lexus UX 300e.

Czterosiedzeniowa kompaktowa Honda e - pierwszy masowo produkowany w pełni elektryczny pojazd marki - po rozpoczętej w tym miesiącu sprzedaży w Europie przygotowuje się do debiutu na rynku japońskim. Spółka w czwartek zapowiedziała premierę samochodu w tym kraju na 30 października.

Nowy pojazd w ofercie Hondy ma rywalizować m.in. z modelami Nissan Leaf i Tesla Model 3. Trzeci co do wielkości japoński koncern motoryzacyjny liczy, iż nowinki technologiczne (m.in. zestaw kamer i wbudowanych w panel wyświetlaczy zastępujących lusterka boczne, system automatycznego parkowania czy otwieranie i uruchamianie przy mocy smartfona) przeważą nad mniejszym niż w przypadku konkurencji zasięgiem (ok. 283 km na jednym ładowaniu) i pozwolą sprzedawać rocznie ok. tysiąc egzemplarzy pojazdu w Japonii i 10 tys. w Europie.

Do 2030 r. pojazdy niskoemisyjne (hybrydowe, w pełni elektryczne oraz napędzane ogniwami wodorowymi) mają odpowiadać za dwie trzecie globalnej sprzedaży Hondy. Podobne plany snują także inni japońscy producenci chcący konkurować z Teslą i chińskimi markami oraz mocniej inwestującymi w tym sektorze koncernami z Europy - odnotowuje agencja Kyodo.

W lipcu Nissan zaprezentował swój pierwszy od 10 lat nowy w pełni elektryczny model poza Chinami: crossovera Ariya z zasięgiem 610 km i możliwością doładowania do 375 km w pół godziny. Model nastawiony na rywalizację m.in. z większymi pojazdami Tesli ma trafić do sprzedaży w Japonii połowie 2021 r., a w innych częściach świata przed końcem przyszłego roku.

Spółka sprzymierzona z francuskim Renault zamierza do końca 2021 r. wprowadzić na rynek łącznie 12 nowych modeli. Do marca 2024 r. w ofercie Nissana ma się znaleźć co najmniej osiem w pełni elektrycznych pojazdów - podaje "Nikkei Asian Review".

Plany ekspansji opartej na rozwoju elektromobilności sygnalizuje również największy japoński producent samochodów. Toyota Motor zamierza do 2030 r. zwiększyć swoją globalną sprzedaż pojazdów zelektryfikowanych (w tym hybrydowych) do 5,5 mln rocznie. Całkowita ubiegłoroczna sprzedaż Toyoty wyniosła 9,7 mln pojazdów.

W realizacji strategii Toyoty ma pomóc m.in. zapowiedziany na dalszą część br. mały, dwusiedzeniowy elektryczny samochód miejski nastawiony na starszych kierowców. Ponadto wcześniej w sierpniu Lexus, luksusowa marka spółki, rozpoczął przyjmowanie zamówień na przyszłoroczny pierwszy elektryczny model w swojej ofercie: UX 300e.