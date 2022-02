Jazda dieslem jest jak palenie śmieciami w piecu. Alarmujący raport

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych opublikowała raport pokazujący, jak wykorzystywanie pojazdów z silnikiem Diesla przekłada się na ludzkie zdrowie oraz jakość powietrza w Polsce.

- W Polsce można bardzo tanio kupić najstarsze diesle i praktycznie bezkarnie usuwać z nich filtry DPF - zaznacza Różyk.- System kontroli tych samochodów jest zły, nikt nie sprawdza poziomu emisji zanieczyszczeń. Jednocześnie słyszymy, że Polska ma do 2050 zdekarbonizować transport. To brzmi jak pobożne życzenia w sytuacji, kiedy dzisiaj państwo jest bezsilne wobec kilkunastu procent dotkliwie zanieczyszczających samochodów. O skali problemu świadczy fakt, że w internecie warsztaty nawet reklamują się, że usuwają DPF-y - dodaje Różyk.Diesle w dużo większym stopniu przyczyniają się do fatalnej jakości powietrza w porównaniu do silników benzynowychTypowy pojazd z silnikiem Diesla emituje około 10 razy więcej tlenków azotu niż jego odpowiednik z silnikiem benzynowym. Badania pokazują, że emisje tlenków azotu z samochodów z napędem diesla zwykle pięciokrotnie przekraczają dopuszczalny poziom określony w normach emisji Euro.