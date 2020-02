Jeden z głównych udziałowców wyprzedał niemal wszystkie udziały w Tesli

Saudyjski fundusz inwestycyjny zbył w minionym kwartale niemal wszystkie posiadane akcje amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Tesla, którego był jednym z głównych udziałowców - wynika ze sprawozdania finansowego, do którego dotarła agencja Bloomberga.

Według danych zebranych przez agencję, pod koniec 2019 r. w rękach Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PFI) pozostało zaledwie 39151 akcji Tesli.

Uprzednio własnością saudyjskiego funduszu było ponad 8,2 mln akcji producenta elektrycznych samochodów.

Przed wyzbyciem się ponad 99,5 proc. akcji spółki PFI był jednym z jej pięciu głównych udziałowców.

Fundusz zbył akcje amerykańskiego koncernu w okresie intensywnego wzrostu ich notowań po wcześniejszych wielomiesięcznych wahaniach i napięciach. Jak odnotował Bloomberg, wcześniej w 2018 Arabia Saudyjska i jej wyceniane na ok. 2 mld USD udziały miały odegrać istotną rolę w kontrowersyjnym, szybko zarzuconym planie szefa firmy Elona Muska, by wycofać ją z giełdy.

Według informatorów agencji uwaga, jaką Musk ściągnął na PFI swoimi wypowiedziami w internecie, wzbudziły zaniepokojenie wśród saudyjskich decydentów. Jeszcze we wrześniu 2018 r. fundusz zapowiedział przekraczającą miliard dolarów inwestycję w konkurencyjny amerykański start-up produkujący pojazdy elektryczne - założoną i zarządzaną przez byłych pracowników Tesli spółkę Lucid Motors.

Amerykańskie inwestycje Arabii Saudyjskiej spotykają się z krytyką publiczną od zamordowania dziennikarza Dżamala Chaszudżdżiego w październiku 2018 r. Amerykańska agencja CIA wiązała ze sprawą saudyjskiego następcy tronu, księcia Muhammada ibn Salmana.

Nienagłaśniane wcześniej wycofanie się Saudów z inwestycji w Teslę przypadło na okres intensywnych wzrostów giełdowych spółki. Od 1 października do 1 stycznia cena za walor Tesli na giełdzie NasdaqGS wzrosła ponad dwukrotnie, z ok. 315 USD do ponad 650 USD. Przyczyniły się do tego m.in. niespodziewane zyski i przyśpieszenie we wprowadzaniu na rynek nowego samochodu Model Y.

Trend zwyżkowy Tesli utrzymał się do początku lutego. We wtorek spółka odnotowała ok. 20-proc. dzienny wzrost notowań - najwyższy od 2013 r. Przyłożyło się do tego ogłoszenie kwartalnych zysków Panasonica z oddziału ze ściśle współpracującego z Teslą oddziału baterii, a także optymistyczna prognoza długoterminowa dla spółki.

Firma analityczna Ark Invest oceniła niedawno, że jeśli koncern Elona Muska zdoła się włączyć w oczekiwany rozwój branży robotaksówek, jej akcje mogłyby sięgnąć nawet 7 tys. USD za walor do 2024 r. - przypomniała agencja Reutera.

W środę na giełdzie miała miejsce korekta, w wyniku której notowania Tesli spadły po otwarciu o ok. 15 proc. względem poprzedniego dnia - z ponad 887 USD za walor we wtorek (przy rekordzie ponad 962 USD) do ok. 750 USD za akcję. Przed południem czasu nowojorskiego kurs spółki wrócił do poziomu ok. 780 USD za akcję.