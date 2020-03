Jednoślady do Polski sprowadzane głównie z Niemiec i Wielkiej Brytanii

Z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania sprowadzaniem motocykli do Polski.

Jak wynika z raportu "Motocykle 2019: skąd i jakie motocykle sprowadzają Polacy", największą popularnością wśród miłośników jednośladów cieszą się ścigacze. Najczęściej trafiają one na polskie drogi zza zachodniej granicy, bo to właśnie Niemcy mają jedną trzecią udziału w rynku sprowadzanych motocykli.

Polacy wybierają zwłaszcza motocykle szybkie - ścigacze, a wśród marek dominowały Honda i Yamaha.

Wśród najpopularniejszych kierunków najdroższe okazało się sprowadzenie motocykli z Hiszpanii.

W 2019 ponad jedna piąta zleceń na transport motocykli do Polski odbyła się do województw: małopolskiego i mazowieckiego.