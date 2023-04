Jeśli elektryk płonie jest problem. Straż pożarna ciągle się uczy

Wraz z rosnącą liczbą aut elektrycznych na polskich drogach rosną obawy dotyczące bezpieczeństwa ich użytkowania, szczególnie kiedy dojdzie do pożaru z ich udziałem. Sprawdziliśmy, czy faktycznie są powody do zmartwień.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymusi elektryfikację transportu i chociaż w Polsce aut elektrycznych nie jeździ na razie zbyt wiele, ich liczba systematycznie rośnie.

Na razie pożary aut elektrycznych zdarzają się niezwykle rzadko, jednak ze względu na obecną w konstrukcji baterię ich ugaszenie trwa dość długo.

Państwowa Straż Pożarna doskonale wie, jak poradzić sobie z takim pożarem i zapewnia, że ugaszenie elektryka nie jest niczym skomplikowanym.

Pod koniec stycznia tego roku po polskich drogach jeździło ponad 67 tys. elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych. Oznacza to wzrost w skali miesiąca o 2376 sztuk, czyli o 56 proc. wobec analogicznego okresu 2022 r.

Rosnąca liczba elektryków na drogach będzie oznaczać wzrost liczby wypadków z ich udziałem, a te mogą wywołać pożary, ponieważ to głównie uderzenie auta elektrycznego przyczynia się do nagrzania się baterii, a w następstwie niewykluczony jest też jej pożar.

Rzadko kiedy dochodzi do pożaru wnętrza takiego auta, czyli tapicerki czy wyposażenia. Przez ostatnie dwa lata Państwowa Straż Pożarna odnotowała zaledwie 15 zgłoszeń pożarów elektryków, podczas gdy w przypadku samochodów spalinowych ich roczna liczba to od 8-9 tys., z tym że oczywiście trudno pokusić się tu o porównanie, wziąwszy pod uwagę ogromną przewagę liczebną aut spalinowych nad elektrycznymi.

Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Polskiej Straży Pożarnej, zapewnia, że auta elektryczne nie odbiegają bezpieczeństwem od spalinowych, a straż bardzo dobrze wie, jak je gasić.

Państwowa Straż Pożarna doskonale wie, jak gasić elektryki, a ich producenci pomagają

- Od 2022 roku, kiedy zbadaliśmy wszystkie niuanse związane z technologią w autach elektrycznych czy hybrydowych, również przy współpracy z producentami samochodów i z organizacjami pozarządowymi, wypracowaliśmy procedury ich gaszenia - mówi WNP.PL Kierzkowski.

Jak dodaje, każda jednostka straży pożarnej posiada wiedzę i umiejętności, jak również specjalny sprzęt, żeby poradzić sobie z pożarem auta elektrycznego.

A w samochodach elektrycznych najczęściej pali się po prostu bateria. Problem polega na tym, że ogniwa są przeważnie umiejscowione w podłodze samochodu, co sprawia, że trudno się do nich dostać. Jak mówi nam rzecznik straży pożarnej, dotychczas tylko jeden producent aut elektrycznych zrobił dla ekip ratunkowych specjalną szybkozłączkę, do której można podłączyć węże pożarnicze i zalać komorę baterii wodą tak, by woda się z niej nie wylewała.

Woda najlepszym środkiem gaśniczym do opanowania pożaru elektryka

Gaszenie pożaru elektryka sprowadza się właściwie do schłodzenia baterii, co może potrwać kilka godzin, średnio od 4 do 7, ale bywa, że i dłużej.

- Baterię samochodu elektrycznego najlepiej schłodzić wodą, czasami może jej pójść nawet ponad 10000 litrów - tłumaczy Kierzkowski. Jednak straż pożarna używa tu także specjalnych płacht gaśniczych, których zaletą jest, że tłumią one ogień i dym, a co za tym idzie - ograniczają niedogodności dla innych uczestników ruchu drogowego, jednak nie chłodzą one baterii.

Inną metodą jest wykorzystanie piany sprężonej, w której jest bardzo dużo powietrza, ale w postaci bąbelków, które nie przewodzą prądu, a mają funkcję gaśniczą i chłodzącą. Piana jest również bezpieczna dla strażaków.

W przypadkach, gdy zależy nam na szybkim wychłodzeniu baterii, auto elektryczne można też zatopić za pomocą specjalnego kontenera gaśniczego, który straż pożarna również posiada i czasami w tym celu wykorzystuje.

Karta ratownicza ułatwi strażakom gaszenie pojazdu elektrycznego

Jednak, jak zaznacza Kierzkowski, najłatwiej i najtaniej jest po prostu polewać elektryka wodą. Przypomina także kierowcom o jednym elemencie, który znacznie może ułatwić strażakom pracę.

- Dobrze jest mieć w aucie kartę ratowniczą, bo znacznie ułatwia pracę. Strażacy mogą do niej zajrzeć i od razu wiedzą, jak wyglądają systemy bezpieczeństwa pojazdu. Jest również dostępna online, ale lepiej mieć ją również przy sobie - podkreśla rzecznik.

Zapewnia również, że straż pożarna cały czas aktualizuje wiedzę na temat aut elektrycznych, jako że niebawem takie pojazdy będą dominować na naszych drogach, a pomagają w tym sami producenci.