Po wielomiesięcznych perypetiach Electromobility Poland wygrało przetarg na działkę, gdzie zaplanowano budowę fabryki. To krok w stronę zapowiedzianej na początek przyszłego roku budowy fabryki. Jeszcze tylko jeden drobny szczegół - fundusze.

Termin zakończenia procesu formalnego związanego z przejmowaniem gruntu powinien się zakończyć w ciągu kilku tygodni.

Electromobility Poland do końca tego roku ma przedstawić montaż finansowy przyszłej fabryki. Wiadomo, że ważnym jego elementem miały być środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Rozpoczęcie budowy jest planowane na przyszły rok.

W przeprowadzonym w poniedziałek przetargu na zakup nieruchomości o powierzchni ponad 116 ha, położonej na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego bezkonkurencyjna okazała się Electromobility Poland. Spółka nie miała żadnej konkurencji, bo tylko ona złożyła ofertę. Prawdopodobnie tak dużo mówiono o tym, że działka jest przeznaczona dla EMP, że nikt inny nie wierzył, że mógłby ten przetarg wygrać.

Electromobility Poland kupi teren za 128 000 100 zł netto. Termin zakończenie procesu formalnego związanego z przejmowaniem gruntu jest uzależniony od uzyskania niezbędnych zgód na sprzedaż od sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Powinno to nastąpić w ciągu kilku tygodni.

- Dla ElectroMobility Poland pozyskanie działki na terenie JOG jest kolejnym krokiem milowym w projekcie Izery. Umożliwi nam ubieganie się o pozwolenie na budowę oraz realizację kolejnych etapów. Jesteśmy gotowi do tego, żeby na początku przyszłego roku rozpocząć proces inwestycyjny - mówi Piotr Zaremba, prezes zarządu ElectroMobility Poland.

Teraz czas na zapewnienie budowie finansowania

Electromobility do końca tego roku ma przedstawić montaż finansowy przyszłej fabryki. Wiadomo, że ważnym jego elementem miały być środki z Krajowego Planu Odbudowy. Na razie do KPO nie mamy dostępu, ale nawet gdybyśmy mieli, dla Izery drzwi nadal byłyby zamknięte. Dostęp do pieniędzy wymaga podpisania umowy przez dwie państwowe instytucje, które nie mogą się w tej sprawie dogadać, Umowa miała być podpisana w pierwszych miesiącach tego roku. Nie ma jej do dziś. Podobno pozostał jeden szczegół, w którym obie instytucje nie potrafią się dogadać. Może się więc okazać, że brak porozumienia dwóch rządowych agend pogrąży jeden z najważniejszych rządowych projektów. Na razie jednak EMP planuje fabrykę.

- Zakład produkcyjny Izery został zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki w branży. Będzie to zakład wysoce zautomatyzowany składający się m.in. z wydziałów produkcyjnych spawalni, lakierni, montażu. Proces produkcyjny będzie wykorzystywał technologie zastosowane w najnowszych zakładach z wykorzystaniem europejskich i polskich dostawców - mówi Cyprian Gronkiewicz, dyrektor ds. uruchomienia produkcji w EMP.

Fabryka ma być budowana w dwóch etapach i móc wytwarzać rocznie do 240 000 aut

Wybór Jaworzna dla przyszłej fabryki Izery był podyktowany specyfiką przyszłych terenów inwestycyjnych, m.in.: bliskością potencjalnych dostawców części i komponentów zlokalizowanych w regionie, dobrą infrastrukturą, zapleczem naukowym śląskich uczelni, a także odpowiednim zapleczem umożliwiającym pozyskanie kompetentnych i doświadczonych pracowników zakładu.

- Zakład będzie wybudowany w dwóch etapach. Dla etapu pierwszego powierzchnia zabudowy wyniesie 169 000 m2 a docelowa powierzchnia zabudowy dla etapu drugiego wyniesie 250 000 m2. Maksymalna roczna zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 240 000 samochodów - powiedział Cyprian Gronkiewicz.

Fabryka Izery w Jaworznie będzie składała się ze spawalni, lakierni i zakładu montażu. Będzie ona spełniać najwyższe wymogi, jeżeli chodzi zarówno o standardy produkcji, jak i normy środowiskowe.

Fabryka Izery ma być elementem rozpędowym dla Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Potwierdzenie przez ElectroMobility Poland intencji budowy fabryki samochodów elektrycznych "Izera" w Jaworznie to wyraźny sygnał że Jaworznicki Obszar Gospodarczy w naszym mieście ma szansę na odegranie kluczowej roli w nowych aktywnościach gospodarczych regionu - mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

- Można powiedzieć, że kolejny, bardzo ważny, krok w kierunku aktywizacji terenów inwestycyjnych na terenie JOG w Jaworznie został wykonany. To na pewno ułatwi pozyskiwanie kolejnych inwestorów - powiedział Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy, czyli zespół terenów o dużej powierzchni położonych w bliskiej okolicy Elektrowni Jaworzno III (od ul. Wojska Polskiego na północ, aż do obwodnicy na granicy z Sosnowcem przy outlecie odzieżowym, tuż przy węźle A4 z S1). JOG dysponuje łączną powierzchnią ponad 300 ha, z czego większość będzie możliwa do zagospodarowania. Około 25 ha pozostanie w "naturalnym", niezmienionym stanie, stanowiąc m.in. ostoję dla wodnej i mokradłowej fauny i flory.

- Katowicka SSE S.A. wraz Gminą Jaworzno utworzyła Jaworznicki Obszar Gospodarczy aktywizując inwestycyjnie pogórniczy teren w Jaworznie o łącznej pow. 365 ha. Na mocy sukcesywnie podpisywanych od końca 2021 roku porozumień wraz ze spółką Electromobility Poland S.A., Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Gminą Miasta Jaworzno, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych pozyskaliśmy oraz przygotowaliśmy infrastrukturę techniczną terenu pod fabrykę samochodów elektrycznych - powiedział Janusz Michałek.