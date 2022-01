Jest lekarstwo na kryzys w fabrykach aut. Trzeba na nie jednak poczekać

Problem półprzewodników zostanie rozwiązany globalnie poprzez nową konstrukcję samochodu z zastosowaniem zaawansowanych procesorów (zamiast ponad setki mikroczipów obecnie) oraz nowe moce produkcyjne dla tych procesorów - mówi Janusz Soboń, prezes Kirchhoff Polska, który uważa, że to perspektywa roku 2025. Jego zdaniem przedłużające się także w 2022 roku problemy z półprzewodnikami i cenami surowców spowodują, że aut będzie mniej i staną się droższe.

- Wystąpi "synergia" dwóch efektów. Samochody elektryczne obniżają obciążenia producentów z tytułu emisji CO2. Zatem samochody elektryczne będą miały priorytet w wykorzystaniu półprzewodników do produkcji.Samochody z silnikami spalinowymi będą jednak wciąż pożądane - ze względu na osiągi, lecz ich rosnące ceny oraz koszty eksploatacji zduszą popyt.- Przy mocno zdywersyfikowanym portfelu wyrobów, modeli aut, do których są dostarczane i klientów, wszelkie zjawiska i trendy na rynku przenoszą się na naszą działalność. Poprzez innowacyjność (m.in. nowe rozwiązania konstrukcyjne) naszych wyrobów dostosowujemy się na bieżąco do sytuacji strukturalnej w branży. Na przykład dbamy o to, aby rozwijać części i podzespoły przeznaczone tylko dla aut elektrycznych. Oczywiście ogólne zmniejszenie wolumenów dotyka nas bezpośrednio.Czytaj także: Wałbrzyska Toyota nie zwalnia tempa. Potroi produkcję silników elektrycznych Z drugiej strony innowacyjność i doskonałość operacyjna są gwarantami stabilnej pozycji. A w obliczu spodziewanych bankructw wśród konkurencji, a także postępującej konsolidacji - z powodu rosnących barier wejścia w biznes - stabilna pozycja powinna wykreować nowe szanse na rozwój. Jak też zaznaczyłem wcześniej, koniec nieograniczonej globalizacji przyniesie regionalizację, a ta wykreuje nowe szanse...- Niższe wolumeny nie muszą być zabójcze dla producentów samochodów i dostawców. Można przecież produkować mniej, ale z przyzwoitą marżą.W końcu wszyscy uczestnicy łańcucha wartości w branży motoryzacyjnej są podmiotami biznesowymi, a miernikiem ich efektywności i skuteczności jest wynik finansowy, niekoniecznie liczba sprzedawanych aut. Mniejsze wolumeny, czyli mniejsza podaż, będzie oczywiście z niekorzyścią dla finalnych klientów, którzy otrzymają mniej samochodów.A te, które otrzymają, będą drogie i nie tak doskonałe w osiągach, jak dotychczas. Ale za to skorzysta nasza planeta. Więc chyba jednak regulatorzy osiągną to, czego chcą...- Widać presję na znalezienie idealnego źródła energii do samochodu elektrycznego (bateria litowo-jonowa ani ogniwa wodorowe takimi nie są). Zdajemy sobie chyba sprawę, że taka elektromobilność, jaką mamy dzisiaj, nie może być docelowa.W tej sytuacji działania regulatora są chaotyczne i mocno uderzają w branżę motoryzacyjną. Na przykład opłaty za emisję CO2 nie uwzględniają rzeczywistych emisji w czasie używania samochodów. Przez to dzisiaj preferowane są samochody z napędem hybrydowym, a przecież ich użytkowanie wcale nie daje pożądanego efektu na klimat...Regulator powinien opracować i wdrożyć jak najszybciej standard określania emisji dla samochodu w jego cyklu życia, tzw. life cycle assessment (LCA). Tak jak wdrożono inne standardy w motoryzacji, np. NCAP, WLTP itp.Wtedy klienci mieliby pełną jasność co do szkodliwości lub nieszkodliwości poszczególnych modeli dla polityki klimatycznej. Taki standard pozwoliłby wprowadzić opłaty emisyjne liczone od śladu węglowego każdego produktu, nie tylko samochodu. To zaś pozwoliłoby też odpowiedzieć na pytanie, jak postępować ze śladem węglowym związanym z produktami wytworzonymi poza EU i do EU zaimportowanymi.Innym obszarem zainteresowania regulatora powinna być dostępność energii elektrycznej i infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Być może właśnie powstający pakiet legislacyjny pod nazwą EU Taxonomy będzie sprzyjać zmianom, ale - w moim przekonaniu - jego efekty zobaczymy dopiero po 2025 roku. Do tego czasu będziemy obserwować dużo nerwowych działań negatywnie wpływających na gospodarkę i całą branżę motoryzacyjną...