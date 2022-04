Jest międzynarodowy nakaz zatrzymania byłego prezesa Renault

Francuska prokuratura w Nanterre wydała międzynarodowy nakaz zatrzymania Carlosa Ghosna, byłego prezesa Renault i Nissana. W 2019 roku został on osadzony w japońskim więzieniu, a następnie oczekiwał w areszcie domowym na proces w sprawie malwersacji finansowych. Przed pierwszą rozprawą udało mu się w przebraniu dostać na lotnisko i uciec do Libanu.

Carlos Ghosn został w 2019 roku oskarżony przez japońską prokuraturę o malwersacje, uchylanie się od płacenia należnych podatków i zatajanie wysokich nagród finansowych, które były przelewane na konta spółek zarejestrowanych w tak zwanych rajach podatkowych. Zarzuty przedstawione prezesowi Renaulta i Nissana dotyczyły nadużyć na kilkanaście milionów euro. Potencjalnie groziła za to kara do 5 lat więzienia i wysoka grzywna finansowa.

Carlos Ghosn odmawiał składania zeznań, dodatkowo skarżył się na tendencyjność postępowania przygotowawczego i złe traktowanie przez policję i służbę więzienną. Kilka dni po zamianie pobytu w więzieniu na areszt domowy przygotował śmiałą ucieczkę. Ze strzeżonego przez ochroniarzy mieszkania wydostał się w przebraniu kobiety i został zawieziony na małe lotnisko pod Tokio skąd odleciał, przez nikogo nie zatrzymywany, do Turcji. Na lotnisku w Stambule lokalne służby graniczne nie znalazły żadnych podstaw do odmówienia zgody na dalszą podróż do Libanu.

Czytaj także: Kary więzienia za pomoc w ucieczce byłego prezesa Nissana

Z lotniska w Bejrucie udał się swojego domu, gdzie spokojnie mieszka do dziś. Carlos Ghosn ma obywatelstwo francuskie, brazylijskie i właśnie libańskie, przy czym ważne jest to, że między Libanem a Japonią nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej.

Jednak po ucieczce przed japońskim wymiarem sprawiedliwości problemy byłego prezesa Renaulta i Nissana nie skończyły się. We Francji wszczęto postępowanie dotyczące przekazania 15 milionów euro dla dystrybutora samochodów w Omanie, który następnie przelał te pieniądze przelał na prywatne konto prezesa. Poza tym okazało się, że przez system spółek należących do producenta samochodów transferowano pieniądze i "czyszczono" je na potrzeby prezesa.

Prokuratura w Nanterre wszczęła śledztwo w tej sprawie, a w lutym tego roku francuscy prokuratorzy przesłuchali Carlosa Ghosna w Libanie. W ubiegłym roku oskarżony otrzymał jednak od rządu francuskiego tak zwany list żelazny, co pozwoliło prezesowi przyjechać na kilka dni do Paryża i złożyć zeznania w innej sprawie, w której występował w roli świadka.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie przesłanki zadecydowały o tym, że prokuratura w Nanterre wystawiła właśnie teraz za Carlosem Ghosnem międzynarodowy nakaz zatrzymania za nadużycia w dysponowaniu majątkiem korporacyjnym Renault oraz pranie brudnych pieniędzy.

Otwarte pozostaje też pytanie, czy władze Libanu zgodzą się na zatrzymanie, a następnie wydanie francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości swojego obywatela.