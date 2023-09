Japoński gigant motoryzacyjny - Toyota - zaprezentował najbardziej luksusowy w dziejach firmy pojazd. SUV o nazwie Century kosztuje 170 tys. dolarów.

Firma prognozuje, że miesięcznie będzie sprzedawała tylko około 30 pojazdów tego modelu. O tym, że to może być nowa linia koncernu świadczy to, że zrezygnował on z plakietki Toyoty na rzecz emblematu feniksa. Oprócz przodu i tyłu, znalazł się on także na kołach pojazdu.

Jaki samochód można kupić za ponad 700 tys. zł? To przede wszystkim olbrzym. Długość pojazdu to 520 cm, szerokość niemal 2 metry, a wysokość 180 cm.

Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie, drzwi pojazdu otwierają się pod kątem 75 stopni, opcjonalnie mogą być także przesuwane.

Niemal wszystko w nowym pojeździe podporządkowane jest komfortowi pasażerów. I tak, tylne siedzenia od bagażnika oddziela specjalna szyba, tłumiąca hałas. Ponadto dostępny jest tryb jazdy Rear Comfort, który po włączeniu rozdziela siłę napędową i hamującą w taki sposób, aby nie przeszkadzać pasażerom z tyłu.

Pojazd napędza hybrydowy układ typu plug-in, oparty na 3,5-litrowym silniku V6 z przekładnią CVT i napędem na wszystkie koła dzięki umieszczonemu z tyłu silnikowi elektrycznemu.

Century dysponuje łączną mocą 406 koni mechanicznych (303 kilowatów).

Mimo tak dużych rozmiarów, pojazd mieści tylko czterech pasażerów. Waga olbrzyma to ponad 2,5 tony.