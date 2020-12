Jest zgoda Komisji Europejskiej na fuzję Fiata Chryslera z PSA

Komisja Europejska wyraziła zgodę na fuzję Fiata Chryslera z PSA, w wyniku której powstanie czwarty co do wielkości koncern motoryzacyjny świata o nazwie Stellantis.

Wyrażając zgodę na fuzję Komisja Europejska zobowiązała koncern PSA do zwiększenia mocy produkcyjnych fabryki we francuskim Sevelnord, gdzie w ramach joint venture z Toyotą wytwarzane są furgonetki Proace i Proace Verso. Kolejnym postawionym przez Komisję warunkiem jest obniżenie przez PSA cen transferowych wytwarzanych dla Toyoty vanów, a także cen części i akcesoriów do nich. Fiat i PSA mają również umożliwić rynkowym rywalom dostęp do swojej sieci serwisowej samochodów dostawczych.

"Dostęp do konkurencyjnego rynku małych samochodów dostawczych jest ważny dla wielu samozatrudnionych oraz małych i średnich firm w całej Europie" - powiedziała Margrethe Vestager, europejska komisarz ds. konkurencji, uzasadniając postawione łączącym się koncernom warunki.

Włosko-amerykański Fiat Chrysler Automobiles i francuska Groupe PSA uzgodniły warunki fuzji już w grudniu 2019 r. Wkrótce potem planowana transakcja stała się przedmiotem prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania antymonopolowego.

Fuzja o wartości ok. 38 mld USD ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2021 r. Wcześniej, 4 stycznia 2021 r. w obu koncernach mają się odbyć walne zgromadzenia akcjonariuszy mające zatwierdzić transakcję. Powstały w jej wyniku koncern Stellantis będzie czwartym co do wielkości producentem samochodów na świecie - za Grupą Volkswagen, Toyotą i sojuszem Renault-Nissan-Mitsubishi, ale przed General Motors i Grupą Hyundai.

W 2019 r. całkowita światowa sprzedaż FCA wyniosła 4,42 mln pojazdów, a PSA - 3,49 mln.

Do FCA należą takie marki, jak: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati, Jeep i Ram. Z kolei w portfolio Groupe PSA znajdują się: Citroen, DS, Opel, Peugeot i Vauxhall. Fuzja i powołanie Stellantis nie wpłyną na znaki handlowe stosowane przez poszczególne marki holdingu.