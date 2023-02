JR Holding inwestuje 10 mln zł w operatora stacji ładowania

JR Holding zgodnie z umową przejmie w sumie 40 proc. udziałów w Noxo Energy i zapewni spółce finansowanie dłużne na kwotę co najmniej 7 mln zł. Objęcie akcji będzie następowało w 4 transzach.

Zarząd JR Holding ASI poinformował o podpisaniu umowy inwestycyjnej z firmą Noxo Energy, a także dwoma osobami fizycznymi oraz dwoma osobami prawnymi. Według umowy JRH ma docelowo wnieść 10 mln zł w celu pokrycia nowych udziałów emitowanych w drodze podwyższeń kapitału zakładowego Noxo. Łącznie JRH obejmie w czterech transzach 6430 udziałów, stanowiących do 40 proc. udziału w kapitale zakładowym Noxo, przy czym objęcie udziałów w ramach transz drugiej, trzeciej i czwartej dokonane będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Noxo określonych w umowie odpowiednich celów (KPI) dla każdej transzy. W pierwszej transzy JRH obejmie 2000 udziałów za kwotę 2,5 mln zł.

Umowa przewiduje m.in. zobowiązanie JRH do zapewnienia Noxo finansowania dłużnego na kwotę co najmniej 7 mln zł w terminie do 31 grudnia 2023 r., na zasadach ustalonych w umowie, które Noxo zobligowane jest co do zasady przyjąć. W przypadku niezapewnienia finansowania dłużnego w określonej w umowie wysokości, JRH będzie zobowiązana do wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Noxo w celu zmniejszenia udziału JRH w kapitale Noxo.

Umowa przewiduje, że większość pozyskanego kapitału, powinna zostać przeznaczona na wydatki Noxo związane z zakupem i instalacją nowych stacji ładowania pojazdów, podłączeniem nowych stacji ładowania do sieci oraz na sprzęt lub ulepszenie podłączeń do sieci dla istniejących stacji ładowania pojazdów.

Noxo jest czwartym co do wielkości operatorem stacji ładowania w Polsce, posiadającym ponad 250 punktów ładowania. Sieć stacji ładowania Noxo obejmuje swoim zasięgiem m.in. miejsca atrakcyjne turystycznie, 4 i 5 gwiazdkowe hotele, parki rozrywki, pola golfowe oraz galerie handlowe. Noxo w pełni finansuje zakup i montaż stacji, a także pokrywa koszty wykorzystanej energii na potrzeby ładowania samochodów.