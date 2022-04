Już za trzy lata UE chce być drugim globalnym producentem baterii samochodowych

W 2021 roku w państwach Unii Europejskiej wyprodukowano ponad 12 milionów samochodów osobowych. Zakłócenie globalnego łańcucha dostaw doprowadziło do sytuacji, w której wiele zakładów czasowo musiało wstrzymać działalność. W skali gospodarki unijnej przemysł motoryzacyjny stanowił o 7 procentach PKB i tworzył ponad 6,6 miliona miejsc pracy.

Zaburzenia globalnego łańcucha dostaw spowodowane pandemią, wojną w Ukrainie, a także unijne embargo nałożone na rosyjskie surowce oraz gwałtowne wzrosty cen ropy naftowej i gazu ziemnego powinno dopingować kraje członkowskie do jeszcze bardziej intensywnych działań na rzecz wdrożenia założeń polityki klimatycznej w ramach strategii Fit for 55.

Plan Fit for 55 zakłada spadek emisyjności nowych aut i przyspieszenie zeroemisyjnej transformacji w transporcie. W unijnym portfelu producentów samochodów osobowych emisyjność powinna spaść o 37,5 procent do 2030 roku w porównaniu z 2021 rokiem, natomiast w kategorii vanów o 31 procent.

- Do 2035 roku planujemy wycofanie z produkcji w państwach unijnych samochodów z napędem spalinowym. Teraz realizowanych jest ponad 110 projektów o łącznej wartości przekraczającej 127 miliardów euro dedykowanych wyłącznie ogniwom samochodowym oraz nowoczesnym akumulatorom. Do 2025 roku chcemy jako Unia Europejska być drugim globalnym światowym dostawcą baterii i akumulatorów. Ponad to musimy zapewnić producentom dostęp do półprzewodników i surowców krytycznych i nad takimi rozwiązaniami pracujemy. Zostanie stworzony specjalny mechanizm finansowy, który kwotą 43 miliardów euro wesprze inwestycje w nowe technologie i produkcję dedykowaną dla przemysłu motoryzacyjnego - powiedział w przesłaniu skierowanym do uczestników panelu "Motoryzacja" na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic.

Komisja Europejska właśnie zleciła prace nad przygotowaniem cyfrowej mapy mającej kierowcom ułatwić lokalizowanie dostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych.