Kamper na bazie Caddy wyjeżdża ze Swarzędza na całą Europę

Z linii produkcyjnej zakładów Volkswagen Poznań zjechały pierwsze egzemplarze kompaktowego kampera Caddy California. Samochód jest przygotowywany przez Zakład Zabudów Specjalnych, który po niedawnej rozbudowie zakładu w Antoninku i przeniesieniu tam produkcji części ze Swarzędza zyskał nowe powierzchnie i moce produkcyjne.

Kuchnia zmienia wszystko

Dwa krzesła i dwa turbodiesle

- Największym wyzwaniem przy wdrożeniu produkcji Caddy California było przygotowanie linii produkcyjnych do procesów seryjnych i jakościowych, tak aby klient finałowo mógł otrzymać wysokiej jakości auto zbudowane zgodnie z wszelkimi normami ISO – podkreśla Rafał Adamowicz, kierownik Zakładu Zabudów Specjalnych w Swarzędzu.Choć Caddy California to niewątpliwie następca wielofunkcyjnego Caddy Beach, każdy najdrobniejszy szczegół tego samochodu został przemyślany, przeprojektowany i przebudowany na nowo. Wśród zastosowanych rozwiązań jest np. nowe rozkładane łóżko o wymiarach 1980 x 1070 mm. Dzięki talerzowym sprężynom i wysokiej jakości materacowi, jego konstrukcja zapewnia wysoki komfort snu, a możliwość jego złożenia do jednej trzeciej długości, również komfortową podróż w drugim rzędzie siedzeń.Opcjonalna minikuchnia w Caddy California to nowa funkcja, dzięki której ten model został homologowany jako pełnoprawny samochód kempingowy. Została ona umieszczona pod łóżkiem, ale po otwarciu tylnej klapy można ją łatwo wysunąć.Inne praktyczne dodatki, które znaleźć można w tym kompaktowym kamperze to m.in. nowe otwory wentylacyjne ze zintegrowaną siatką przeciw owadom na drzwi kierowcy i pasażera, nowy system oświetlenia wewnętrznego z płynnie przyciemnianymi diodowymi lampkami emitującymi światło o barwie ciepłej bieli, dwa krzesła kempingowe i stół kempingowy, które można szybko schować do przeprojektowanej torby pod łóżkiem oraz praktyczny system toreb do przechowywania, które mogą pomieścić przedmioty o wadze do pięciu kilogramów z każdej strony.Czytaj także: Polski elektryczny van coraz bliżej Zgorzelca W Caddy California montowany jest jeden z dwóch nowych turbo diesli TDI. Dzięki podwójnemu katalizatorowi SCR i dzięki podwójnemu wtryskowi AdBlue, emisja tlenków azotu (NOx) jest znacznie ograniczona w porównaniu z poprzednim modelem. Na początku silniki TDI będą dostępne w dwóch wersjach mocy: 55 kW (75 KM) i 90 kW (122 KM). Wydajność silników TDI dodatkowo poprawia nowa stylistyka zewnętrzna Caddy California. Dzięki niej, wartość cw została obniżona do 0,30 (poprzedni model: 0,33). Caddy California będzie również dostępny z napędem na wszystkie koła (4MOTION).