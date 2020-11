Kanada : COVID-19 w piątek trzynastego pokonał motocyklistów

Motocykliści, którzy od lat przyjeżdżają do kanadyjskiego Port Dover, gdy 13. dzień miesiąca wypada w piątek, nie zawiedli podczas pandemii. Jednak zamiast kilkudziesięciu tysięcy było ich kilkudziesięciu, za to uważnie obserwowanych w mediach.

Każdy trzynasty w piątek to od 1981 r. w liczącym nieco ponad 6 tys. mieszkańców Port Dover nad jeziorem Erie wielkie wydarzenie, do miasta ściągają dziesiątki tysięcy motocyklistów z Kanady i USA na jeden z największych na świecie zjadów. Np. rok temu we wrześniu doliczono się ponad 75 tysięcy pojazdów, w lipcu 2018 - 200 tysięcy uczestników.

W tym roku, ze względu na COVID-19, nie tylko władze miasta apelowały o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Premier Ontario Doug Ford jeszcze w czwartek apelował o odpuszczenia sobie tej tradycyji. Rada miasta zniechęcała potencjalnych listopadowych gości nie wydając np. licencji dla sprzedawców. Miasto nie jest jednak organizatorem, więc do motocyklistów postarali się trafić administratorzy oficjalnej strony zjazdu.

Poprzedni 13 w piątek wypadł w marcu br., gdy było chłodno i pogoda nie sprzyjała masowym spotkaniom, a w Kanadzie wprowadzano ograniczenia związane z pandemią. Tym razem media bardziej zainteresowały się zjazdem niż zwykle i skrupulatnie odnotowały przyjazd kilkudziesięciu motocyklistów, którzy nosili maseczki, zachowywali dystans i starali się nie sprawiać kłopotów.

Miasto i prowincja miały powody do niepokoju, bo - jak przypomniała agencja The Canadian Press - sierpniowy zjazd w amerykańskim Sturgis w Dakocie Południowej, który jest jednym z największym na świecie - stał się źródłem wielu zachorowań. Według najnowszych modeli przedstawionych w czwartek, w Ontario prognozowany jest wzrost liczby zachorowań do 6,5 tys. dziennie, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.

Następny 13 w piątek wypadnie dopiero w sierpniu przyszłego roku.

Z Toronto Anna Lach