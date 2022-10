Kazachstan może podebrać Toyotę Rosjanom

Kazachskie firmy rozmawiają z Toyotą o możliwości przeniesienia produkcji z Rosji. Dla Japończyków działalność w Rosji była praktycznie niemożliwa.

Kazachscy producenci samochodów rozmawiają z japońską firmą Toyota o możliwości otwarcia przedsiębiorstwa montującego samochody w republice po zamknięciu produkcji w Rosji. Poinformował o tym we wtorek minister przemysłu i rozwoju infrastruktury Kazachstanu Kairbek Uskenbajew.

- Toyota to jedna z najpopularniejszych marek w naszym kraju. Nasi producenci negocjują. Czy to się uda, czy nie, nie wiem. Ale jeśli Toyota otworzy, będzie to jeden z największych sukcesów w kraju – powiedział urzędnik.

Wcześniej Toyota Motor Corporation ogłosiła decyzję o całkowitym zamknięciu zakładu montażowego w Petersburgu. Jego działalność została zawieszona w marcu z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Te zaś zostały wywołane napaścią Rosji na Ukrainę. W następstwie agresji wiele firm odmówiło współpracy z agresorem co uniemożliwiło dalsza produkcję pojazdów i w ogóle funkcjonowanie firmy.