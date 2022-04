KE otwiera nowe laboratoria do testowania emisji z samochodów

Komisja Europejska otworzyła we włoskiej miejscowości Ispra dwa nowe laboratoria w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC), które zwiększą możliwości testowania na rynku UE emisji z samochodów.

Pomoże to KE ustalić, czy emisje te są zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami i da jej większe możliwości nadzorowania rynku pojazdów.

Kompetencje KE w zakresie kontroli emisji z samochodów wynikają z przeglądu unijnych przepisów dotyczących homologacji, który przeprowadzono po skandalu Dieselgate, co doprowadziło do wprowadzenia stosownego nadzoru na szczeblu UE.

Otwierając nowe laboratorium komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że chociaż kontrole samochodów wprowadzanych do obrotu leżą w gestii państw członkowskich, to od września 2020 roku Komisja może również przeprowadzać stosowne testy, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro od samochodu w przypadku złamania prawa.

"Dzięki nowej, najnowocześniejszej placówce do testowania emisji z samochodów jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców Unii, przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego" - ocenił Breton.

Nowy system nadzoru rynku pojazdów umożliwi testowanie emisji spalin w regulowanych i symulowanych rzeczywistych warunkach jazdy. Dwie celki do pomiaru emisji w różnych warunkach klimatycznych umożliwią testowanie szerokiego zakresu parametrów, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, które mają wpływ na ostateczne wyniki pojazdu w zakresie emisji. Nowe laboratoria będą również służyć do badań dotyczących wdrażania przyszłych norm emisji.