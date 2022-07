KGP: Wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Pijanych zatrzymano od początku roku ponad 45 tys.

Policyjne statystyki pokazują, że problem nietrzeźwości na drodze nadal jest bardzo istotny. Stąd też w najbliższy weekend należy się spodziewać wzmożonych kontroli policjantów z drogówki - komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że w tym roku policjanci zatrzymali ponad 45 tys. pijanych kierowców.

Komisarz Robert Opas zaznaczył, że w kolejny wakacyjny weekend na drogach należy spodziewać się zwiększonego ruchu samochodów oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego. "Wakacje, czas wolny to czas wielu okazji, podczas których proponowany jest alkohol. Niestety wiele osób nadal ignoruje apele i zasady bezpieczeństwa wsiadając +za kółko+ po jego spożyciu" - powiedział policjant.

"W bieżącym roku policjanci zatrzymali już 45 530 nietrzeźwych kierujących. Od samego początku wakacji (24-30 czerwca) było to aż 2 504 osób, a w całym czerwcu było ich 10 232 przypadków" - podał.

Wskazał, że w ubiegłym roku najwięcej wypadków kierujący będący pod działaniem alkoholu powodowali w czerwcu 212 (13,2 proc. ogółu wypadków), w lipcu 206 (12,9 proc.). Najwięcej osób w zeszłym roku zginęło w lipcu 30 (14,2 proc.). "Dlatego m.in. również w najbliższy weekend policjanci zwrócą szczególną uwagę na trzeźwość kierujących, eliminując z dróg tych, którzy kierują pojazdami na tzw. +podwójnym gazie+. Funkcjonariusze będą m.in. w popularnych miejscach wypoczynkowych jak np. kurorty, czy też na drogach prowadzących do często odwiedzanych dyskotek" - zapowiedział.

"W 2021 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 1 920 wypadków (8,4 proc. ogółu), w których zginęło 257 osób (11,4 proc.), a ranne zostały 2 203 osoby (8,3 proc.). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 602 wypadków, w których zginęło 212 osób, a rannych zostało 1 917 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,8 proc." - tłumaczył.

Najwięcej wypadków pijani kierowcy spowodowali na skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wymijania. "W ostatnich latach statystyki ujawnionych przez policjantów nietrzeźwych kierujących pozostają na podobnym poziomie ok 100 tys. kierujących w skali roku. 2021 roku, w porównaniu z 2020 roku, nastąpił wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 2 951 osób, przy czym zwiększyła się też liczba kontroli trzeźwości o 1 572 503" - podał.

Przypomniał, że stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, natomiast stan wskazujący na spożycie alkoholu, jest wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. "Należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca, podżegacz lub pomocnik. Pasażer lub każda inna osoba zachęcająca lub godząca się na picie alkoholu przez kierowcę, a następnie dopuszczająca go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa" - zaznaczył.

"Policjanci każdego dnia zatrzymują nietrzeźwych kierujących i apelują o rozwagę oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że alkohol i brawura to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych" - dodał.