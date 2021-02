Kia chce już za 4 lata zarabiać tyle samo na elektrykach, co na autach spalinowych

Na początku roku Kia pokazała swoje nowe logo, a teraz zapowiada, że znak graficzny to nie wszystko. Koncern deklaruje szybsze przejście na samochody przyjazne dla środowiska – elektryczne i hybrydowe, a także 70 proc. wzrost zysku operacyjnego w tym roku.

Przychody o 10 proc. w górę, ale zysk operacyjny o 70 proc.

Czytaj także: Drogo i nie zawsze eko. Kto zapłaci za mocne tempo elektryfikacji? Kia planuje do roku 2025 zwiększyć sprzedaż aut do 3,8 mln rocznie. Oczekuje przy tym, że odsetek aut ekologicznie przyjaznych wzrośnie z 10 proc. w tym roku do 22 proc. w 2025. W tym samym czasie ma w planach zwiększenie produkcji samochodów w krajach rozwijających się.W tym roku Kia chce sprzedać 2,922 mln samochodów, co stanowi wzrost o 12,1 proc. rok do roku. Niemal jedenastoprocentowy wzrost koncern przewiduje w przychodach, które mają sięgnąć 65,6 bilionów wonów, czyli 218,69 mld złotych. Zysk operacyjny ma natomiast skoczyć aż o 70 proc., do 3,5 biliona wonów, czyli 11,668 mld złotych. Prezes Sung Song zapowiedział także, że wielkość marży operacyjnej bądzie wyższa, niż koncern zapowiadał w ubiegłym roku. Obecnie ma sięgnąć5,4 proc. w tym roku i 7,9 proc. w roku 2025.W latach 2020 – 2025 Kia ma zainwestować w sumie 29 bilionów wonów, czyli ok. 96,677 mld złotych. Roczna wysokość inwestycji ma sięgać około 5 bln wonów, czyli ok. 16,668 mld złotych. zapowiada stopniowe przechodzenie z inwestowania w tradycyjne segmenty do nowych projektów i zwiększanie wydatków na prace badawczo – rozwojowe.