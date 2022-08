Kiedy w końcu kupimy nowe auto prosto z salonu?

Na powrót do sytuacji sprzed 2019 roku rynek samochodowy będzie musiał czekać co najmniej półtora roku, ale może to potrwać jeszcze dłużej, nawet dekadę. Problemem może być recesja, o której coraz głośniej mówią ekonomiczni analitycy.

W kolejnej dyskusji rozmawialiśmy o rynku nowych samochodów.

W dyskusji udział wzięli: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice i Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Prawdopodobnie normalny handel samochodami wróci dopiero w 2024 roku, ale zdaniem Jakuba Farysia do poziomu sprzedaży sprzed 2020 możemy czekać nawet 10 lat.

Na najważniejsze pytanie – „Kiedy wreszcie będzie można normalnie kupić samochody?” – nie ma dobrej odpowiedzi. Dobrej, czyli takiej, jaką chcieliby usłyszeć nabywcy. Wszyscy trzej uczestnicy stwierdzili, że tak naprawdę nie wiadomo. Prawdopodobnie będzie to dopiero 2024 rok, ale zdaniem Jakuba Farysia do poziomu sprzedaży sprzed 2020 możemy czekać nawet 10 lat.

Brak gazu może dodatkowo skomplikować sytuację producentów aut

Coraz głośniej mówi się o nadchodzącym spowolnieniu, a nawet recesji. Może ona zmniejszyć zapotrzebowanie na samochody, co w pewien sposób może skrócić czas oczekiwania na nowe.

– Nowe pojazdy zawsze są papierkiem lakmusowym całej gospodarki. W czasie prosperity sprzedaż rośnie, a kiedy gospodarka się wychładza, sprzedaż spada. Z tego punktu widzenia boimy się przyszłego roku – powiedział Paweł Tuzinek.

Obawy przemysłu budzi już jednak także jesień tego roku i zapowiadane w tym okresie możliwości braków w dostawach gazu. – Braki gazu to bardzo poważne zagrożenie. Motoryzacja w porównaniu z innymi branżami zużywa niewiele gazu, ale jego brak spowoduje wyłączenie pieców odlewniczych i zacznie brakować pewnych części – powiedział Jakub Faryś.

– Od dwóch lat staramy się o kogenerację i możliwość wytwarzania prądu z gazu. Przy obecnych cenach zastanawiamy się, czy nie należałoby pomyśleć o procesie odwrotnym, tj. żeby z energii elektrycznej uzyskiwać gaz – żartował Andrzej Korpak.

Fabryka samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach gazu potrzebuje w jednym miejscu swojego procesu produkcyjnego – w lakierni, w której nowe powłoki lakiernicze schną w pomieszczeniach opalanych piecami gazowymi. To niby niewiele, ale ewentualne zatrzymanie jednego, zwłaszcza tak ważnego elementu procesu, wstrzyma pracę całej fabryki. Z pozostałymi „brakami” nękającymi przemysł motoryzacyjny Gliwice lepiej sobie poradzą. – My na razie jesteśmy pod parasolem, bo rozpędzamy produkcję, wprowadzamy kolejne zmiany, więc braki komponentów nas omijają, ale planujemy produkcję tylko na trzy dni, bo na tyle na pewno mamy zapasów – mówił Andrzej Korpak.

Półprzewodniki do aut najpierw trafiają do USA, w drugiej kolejności do Europy

Nawiązując do półprzewodników, które w ostatnich miesiącach zatrzymywały i nadal będą zatrzymywać fabryki samochodów, Andrzej Korpak zauważył, że przede wszystkim wysyła się je tam, gdzie można otrzymać wyższe marże, a pod tym względem Stany Zjednoczone są lepsze od Europy. Na kontynencie wciąż mamy niedobór aut, a Stellantis wyprodukuje tu o 12 proc. aut mniej niż planował. W skali całego świata spadek wyniesie tylko 8 proc.

– Te półprzewodniki, które mamy, są umieszczane w tych samochodach, które mają najniższe emisje CO2, bo producenci muszą spełniać cele emisyjne. Jeżeli ich nie spełnimy, to będziemy płacić kary liczone w miliardach euro – dodał Jakub Faryś, wskazując tym samym, że preferowane są samochody z napędami elektrycznymi.