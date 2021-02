Kiedy zobaczymy milion „elektryków” na polskich drogach?

Pod koniec grudnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 18 875 elektrycznych samochodów osobowych (ECV = BEV + PHEV). Tylko w ubiegłym roku przybyło 8 099 takich nowych samochodów.

53 proc. pojazdy w pełni elektryczne

- Napędy niskoemisyjne z miesiąca na miesiąc zyskują coraz większą popularność. Bardzo cieszy fakt, że rosnącą grupę nabywców właśnie takich pojazdów stanowią klienci instytucjonalni. Oznacza to, że firmy aktywnie włączyły się w proces poprawy klimatu - zwraca uwagę Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.Czytaj też: mBank żąda od Ursusa zapłaty 2,8 mln zł Należy jedna zauważyć, że choć w Polsce liczba stacji ładowania przypadająca na jeden samochód jest duża - i wciąż rośnie – jednak ich ilość nie pozwala na komfortowe przemieszczanie się samochodem elektrycznym po polskich drogach. A jest to istotne z punktu widzenia użytkownika samochodu firmowego, który podróżując służbowo jeździ dużo po całym kraju i powinien mieć możliwość szybkiego naładowania samochodu.- Mamy nadzieję, że wraz z wprowadzaniem nowych zachęt do zakupu samochodów niskoemisyjnych - zwłaszcza przez firmy - sukcesywnie będzie rosła ich flota, ale także liczymy na to, że znacząco wzrośnie liczba stacji ładowania - dodaje Jakub Faryś.Według stanu na koniec 2020 r. po polskich drogach jeździło 18 875 elektrycznych samochodów osobowych, z których 53 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV) - 10 041 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV) - 8 834 szt. (46,8 proc.).