Kierowcy testują Tesle z wykorzystaniem własnych dzieci, manekinów i kartonów

Amerykański Urząd do spraw Bezpieczeństwa Drogowego prowadzi badania technologii wspomagających kierownicę w samochodach Tesla pozwalających na tryb autonomicznej jazdy. Równolegle sami kierowcy przeprowadzają testy, wykorzystując dmuchane manekiny, gipsowe figurki, kartony i..., co gorsza, własne dzieci.

Dan O'Dowd dyrektor generalny Projektu Dawn, firmy który bada wykorzystania programów aplikacji komputerowych dla bezpieczeństwa ludzi opublikował na początku sierpnia tego roku video, w którym uznał, że Amerykański Urząd do spraw Bezpieczeństwa Drogowego (NHTSA) powinien zabronić w pełni samodzielnej jazdy pojazdami autonomicznymi Tesli, dopóki Elon Musk nie zabroni wykorzystywania do testów dzieci.

Stało się tak po zdarzeniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez Carmine'a Cupaniego, który prowadzi salon samochodowy w Karolinie Północnej. Poprosił on swojego 11-letniego syna, aby ten stanął na drodze Tesli podczas przejazdu po pustym parkingu. Jak sam określił w wywiadzie dla CNN Business, robi wiele szalonych rzeczy, ale upewnia się wcześniej, że dziecku nie grozi niebezpieczeństwo i nie zostanie przejechane przez auto-

Cupani sfilmował i pokazał w sieci test samodzielnej jazdy gdy samochód przyspiesza do 35 mil, a po włączeniu autonomicznej opcji po rozpoznaniu przeszkody na drodze stopniowo hamuje, aż do zatrzymania włącznie. Test powtórzono na ulicy.

Wielu użytkownikom Tesli nie podobają się te samodzielne, spontaniczne testy z wykorzystaniem dzieci, manekinów, dmuchanych lalek czy kartonów ustawianych jako przeszkody. Do dyskusji na ten temat włączył się Kalifornijski Departament do spraw Pojazdów Mechanicznych (DMV), który kilka tygodni temu przekazał w komunikacie, że nazwa "w pełni autonomiczna jazda" jest zwodnicza i stanowić może podstawę do zawieszenia lub całkowitego cofnięcia licencji dla Tesli na sprzedaż pojazdów w tym stanie.

Równocześnie NHTSA zaapelowała, aby - w imię poparcia własnych tez i opinii na temat rozwiązań technicznych w pojazdach - nie tworzyć własnych scenariuszy testowych, a zwłaszcza nie wykorzystywać ludzi, w tym także dzieci, do sprawdzania efektywności pojazdów mechanicznych.

Obecnie trwają badania technologii wspomagania kierownicy w samochodach Tesla pozwalających na przełączenie na tryb autonomicznej jazdy. Dopiero po zakończeniu badań wydana zostanie opinia obowiązująca na szczeblu federalnym.

