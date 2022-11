Kim jest dostawca technologii dla Izery?

Geely, dostawca platformy SEA dla polskiego auta elektrycznego Izery, to największy prywatny, a w sumie 7 pod względem wielkości producent samochodów w Chinach. Obecnie sprzedaje ponad 2 mln aut rocznie. W Europie znany głównie jako właściciel Volvo.

Geely Holding jest właścicielem takich marek motoryzacyjnych jak: Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo, Polestar, Proton, London Electric Vehicle Company czy Lotus.

W ubiegłym roku Geely sprzedało 2,2 mln aut.

Koncern ma kilkanaście fabryk samochodów, głównie w Chinach, ale także w Europie i USA.

Nazwa Geely w Europie nie jest powszechnie znana, więc może lepiej przywołać takie nazwy jak Volvo, Smart czy Lotus, których dziś Volvo jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) jest dziś globalną grupą będącą właścicielem kilku znanych międzynarodowych marek motoryzacyjnych, w tym: Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Geometry, Polestar, Proton, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto i Cao Cao Mobility.

Część z nich to marki stworzone specjalnie dla samochodów elektrycznych, a część stała się lub wkrótce stanie całkowicie elektryczna. Gelly jest także współwłaścicielem Smarta, na pół z Mercedesem, a ostatnio kupiła także niewielki pakiet akcji Aston Martin Lagonda.

Geely Holding prowadzi działalność w wielu segmentach, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby łańcucha wartości branży motoryzacyjnej – od badań i rozwoju przez design, produkcję, sprzedaż i serwis.

Geely skokowo zwiększa sprzedaż samochodów elektrycznych

W ubiegłym roku Geely sprzedało 2,2 mln aut, przy czym wyłączna sprzedaż Volvo Cars na całym świecie wynosiła 698 693 sztuk. Notowana na giełdzie w Hongkongu Geely Auto Group osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 328 029 sztuk. Zhejiang Geely Holding Group uzyskał przychody 47,2 mld dolarów.

W pierwszym półroczu 2022 Geely znalazło się w pierwszej trójce chińskich koncernów motoryzacyjnych sprzedając 613 845 aut, z czego 17,9 proc. stanowiły samochody elektryczne i tzw. nowych napędów (np. hybryd wykorzystujących metanol). To niewielki udział, ale bardzo szybko rośnie. W pierwszym półroczu tego roku wzrost wyniósł niemal 400 proc.

Geely zwiększa także sprzedaż eksportową. W pierwszym półroczu sprzedało za granicą 88 000 aut, co stanowi wzrost o 64 proc. rok do roku. Marka Lynk & Co sprzedała w Europie 10 912 aut.

W pierwszym półroczu udział eksportu w sprzedaży marki stanowił 14,3 proc., ale do roku 2025 ma sięgnąć 20 proc. Europa jest jednym z rynków, gdzie Geely chce się rozwijać. Już sprzedaje hybrydowe auta marki Lynk & Co, a zamierza wprowadzić także samochody elektryczne Zeekr i Smart.

Platforma SEA to konstrukcja stworzona z myślą o samochodach elektrycznych. Umożliwia produkcję aut różnych wielkości z napędami na przednią oś, tylną lub obie. Pierwsze samochody zbudowane na jej podstawie już jeżdżą, a w ciągu najbliższych 5 lat Lynk & Co i marka Geometry mają wprowadzić na rynek po 5 nowych modeli opartych na platformie SEA.

Zaczęło się od lodówek i jednośladów, ale sukces przyniosły samochody

Firma została założona w 1986 roku w Taizhou, chińskiej prowincji Zhejiang przez Erica Li, prezesa firmy. Zaczynała od produkcji części do chłodziarek. W roku 1992 rozpoczęła produkcję części do jednośladów, a dwa lata później produkcję całych takich pojazdów. Działalność w branży motoryzacyjnej rozpoczęła w 1997 roku, a a pierwszy samochód wypuściła rok później. Obecna siedziba główna znajduje się w Hangzhou w Chinach. Koncern ma 12 fabryk i 5 globalnych ośrodków badawczo – rozwojowych w Hangzhou, Ningbo, Geteborgu, Coventry i Frankfurcie. Do tego dochodzą dwa centra stylistyczna w Szanghaju i Geteborgu (gdzie ma siedzibę Volvo). Obydwa zatrudniają w sumie ponad 1000 pracowników.

Geely Holding zatrudnia ponad 120 000 osób na całym świecie i od dziesięciu lat znajduje się na liście Fortune Global 500.