Warsaw Enterprise Institute w raporcie: „Pod prąd – elektromobilności” przedstawia wyliczenia, z których wynika, że klimatyczne korzyści z promocji aut elektrycznych w Polsce są przeceniane.

Z raportu wynika, że oszczędności emisyjne w kontekście całego cyklu życia auta elektrycznego w warunkach polskiego miksu są marginalne.

WEI zaznacza, że auta elektryczne są obecnie drogie na kieszeń przeciętnego Polaka, bo auto segmentu miejskiego to wydatek 3 rocznych pensji, a segmentu premium 5-6 rocznych pensji.

Instytut zwraca uwagę, że niezbędna będzie realna zmiana miksu energetycznego, który docelowo powinien opierać się o OZE wsparte energią nuklearną.

Drogi i emisyjny

Nie zakazywać sprzedaży tradycyjnych pojazdów

WEI rekomenduje, by ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych leżało w gestii poszczególnych krajów członkowskich ze względu na różnice w miksie energetycznym i infrastrukturze.



- Jednak biorąc pod uwagę agresywny kierunek polityki klimatycznej UE, możliwe jest fiasko powyższej propozycji. Zakładając taki scenariusz, należy zawczasu przygotować strategię zaadaptowania Polaków do aut elektrycznych. Niezbędna jest rozbudowa infrastruktury szybkiego ładowania, tak, by załadowanie auta elektrycznego nie było czasochłonnym problemem. Istotna będzie także realna zmiana miksu energetycznego, który docelowo powinien opierać się o OZE wsparte energią nuklearną - piszą eksperci WEI.