Kolejne autobusy elektryczne Solaris trafią do Radomia

Każde Urbino 12 electric dla Radomia umożliwi jednoczesny przewóz 75 pasażerów, w tym 30 na miejscach siedzących. Dodatkowym udogodnieniem dla podróżujących będą dwie podwójne stacje ładowania urządzeń mobilnych, znajdujące się w przestrzeni pasażerskiej. Drzwi, w układzie 2+2+2 zostaną wyposażone w progi wejściowe podświetlane światłem LED.System detekcji pasażerów umożliwi bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi przez pasażerów. Z myślą o podróżujących na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi przewidziano zatokę wraz z pasami bezpieczeństwa, a w środkowych drzwiach każdego z modeli znajdzie się ułatwiająca wjazd na pokład rampa z pasami antypoślizgowymi.Komfort klimatyczny w autobusach zapewni jedyny taki w Polsce, automatyczny system ogrzewania zasilany sprężonym gazem CNG, a w cieplejsze dni klimatyzacja, działająca zarówno w przestrzeni pasażerskiej, jak i w miejscu pracy kierowcy, w kabinie typu zamkniętego, separującej prowadzącego pojazd od pasażerów.Tablice kierunkowe zostaną dostosowane do potrzeb osób niedowidzących. W trosce o bezpieczeństwo i komfort wszystkich na pokładzie, autobusy zostaną wyposażone m.in. w nowoczesny system wspomagania kierowcy przy naprowadzaniu na stację ładowania pantografowego oraz system pomiaru ciśnienia w ogumieniu – umożliwiający wyświetlanie wartości ciśnienia i temperatury w oponach na pulpicie kierowcy. Ponadto zamontowany zostanie nowoczesny system monitoringu obejmujący kamery cofania, kamery do obserwacji toru jazdy oraz kamery wewnętrzne.Współpraca firmy Solaris i MPK w Radomiu sięga 1998 roku. Od tego czasu polski producent dostarczył do tego mazowieckiego miasta 164 autobusy.Sprzedaż autobusów elektrycznych w Polsce rośnie niezwykle dynamicznie, co czyni ją 5. krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby autobusów elektrycznych w miastach.