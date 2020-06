Kolejnych 20 Polaków dołączy do załogi fabryki koncernu PSA we Francji

Kolejnych 20 pracowników z fabryki Opla w Gliwicach dołączy do załogi zakładów koncernu PSA (Peugeot Societe Anonyme) we Francji; tym razem Polacy mają być tymczasowo zatrudnieni w zakładzie w Sochaux na wschodzie kraju - poinformowała we wtorek agencja AFP.

Polacy znajdą się w grupie 250 pracowników, którzy wzmocnią załogę w Sochaux w celu zwiększenia tam produkcji, która znacznie spadła podczas pandemii koronawirusa. 230 osób pochodzić będzie z innych francuskich zakładów tego koncernu, w tym 30 zatrudnionych tam będzie jedynie tymczasowo.

Kilka dni wcześniej 124 pracowników gliwickiego Opla zasiliło ekipę produkcyjną w Hordain na północy Francji, co budziło kontrowersje we Francji. Przeciwne sprowadzaniu pracowników z Polski były francuskie związki zawodowe, które chciały, aby pierwszeństwo zatrudnienia w zakładach PSA mieli pracownicy francuscy.

Początkowo koncern chciał sprowadzić do Francji 531 Polaków. Szef PSA Carlos Tavares pod naciskiem rządu i związków zawodowych wycofał się jednak z tego pomysłu i zredukował liczbę pracowników z Polski, którymi wzmocni francuskie zakłady.