Komisja Europejska śrubuje normy spalania dla autobusów i samochodów ciężarowych

Od 2030 roku tylko zeroemisyjne autobusy, a od 2040 r. ekologiczne samochody ciężarowe - to nowe cele Komisji Europejskiej w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych, autobusów miejskich i autobusów dalekobieżnych.

Powód? Te pojazdy odpowiadają za ponad 6 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE oraz 25 proc. emisji CO2 pochodzącej z transportu drogowego. Proponowana przez KE emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ma być niższa w stosunku do emisji z roku 2019 o:

- 45 proc. od 2030 r.;

- 65 proc. od 2035 r.;

- 90 proc. od 2040 r.

KE proponuje również, aby wszystkie nowe autobusy miejskie stały się bezemisyjne od 2030 r.

Zaostrzone normy emisji CO2 dla autobusów i samochodów ciężarowych wpłyną na poprawę klimatu

Według KE dzięki tak zaostrzonym normom ten segment transportu drogowego przyczyni się do przejścia na mobilność bezemisyjną oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Wnioskowane normy są zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu i REPowerEU i będą miały również pozytywny wpływ na transformację energetyczną, ponieważ doprowadzą do obniżenia popytu na importowane paliwa kopalne oraz do zwiększenia oszczędności energii i efektywności energetycznej w unijnym sektorze transportu. Według KE przyniesie to korzyści europejskim przewoźnikom i użytkownikom dzięki zmniejszeniu kosztów paliwa i całkowitych kosztów własności oraz zapewni szersze rozpowszechnienie bardziej energooszczędnych pojazdów. Poprawi się również jakość powietrza, zwłaszcza w miastach, oraz zdrowie Europejczyków.

Ponadto jest to sektor o kluczowym znaczeniu, jeśli chodzi o wsparcie europejskiego przemysłu czystych technologii i zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności.



Unia Europejska jest liderem rynku w zakresie produkcji samochodów ciężarowych i autobusów, a wspólne ramy prawne pomagają utrzymać tę pozycję w przyszłości.

Wyśrubowane normy pobudzą rozwój bezemisyjnych technologii

Zmienione normy stanowią jasny i długoterminowy sygnał służący ukierunkowaniu inwestycji przemysłu UE w innowacyjne technologie bezemisyjne oraz rozwijaniu infrastruktury ładowania i tankowania. Obecnie 99 proc. pojazdów ciężkich we flocie UE jest napędzana silnikami spalinowymi, zasilanymi importowanymi paliwami kopalnymi.